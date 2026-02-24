Andrea del Boca en Gran Hermano: estos son los detalles «ocultos» de su contrato

La actriz firmó días antes de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y, según trascendió, habría acordado un cachet alto y condiciones particulares. Su llegada ya genera impacto dentro y fuera del reality.

El ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue uno de los momentos más fuertes del debut. Pocas veces una figura tan emblemática de la ficción argentina se suma a un reality de convivencia, y su aparición se convirtió rápidamente en tendencia.

Polémica por el contrato de Andrea del Boca en el reality de Telefe

Detrás de ese impacto televisivo, comenzaron a conocerse detalles del contrato que firmó para participar en esta edición especial. Según reveló Ángel de Brito, la actriz rubricó el acuerdo el viernes 20 de febrero, apenas días antes de cruzar la puerta más famosa del país.

De acuerdo a lo informado en televisión, el convenio incluiría un cachet “en la misma línea que las figuras principales” de esta temporada, lo que confirma que su incorporación fue una apuesta fuerte del canal.

Sin embargo, el conductor también señaló que la actriz atraviesa un momento personal delicado. “Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos”, aseguró.

De Brito recordó además que no es la primera vez que los contratos de Del Boca generan debate público. En el pasado, durante su participación en Mamá Corazón, el pago se habría realizado en el exterior debido a que la actriz estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos, causa que luego tuvo distintas instancias judiciales.

El detalle que llamó la atención dentro de la casa

Más allá de lo contractual, su desembarco en la casa dejó otras señales que no pasaron desapercibidas. Según trascendió, Andrea tiene hábitos muy marcados en cuanto al orden y la limpieza. Apenas ingresó, una de sus primeras frases fue: “¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?”.

Ese rasgo podría convertirse en un eje central de la convivencia, ya que en Gran Hermano las pequeñas manías suelen transformarse en grandes conflictos o alianzas inesperadas.

El primer “problema” de Andrea dentro del reality

Andrea fue la primera en ingresar a la casa y recibió uno por uno a sus compañeros. Durante una charla distendida en la habitación rosa, explicó por qué eligió una cama cercana a la puerta.

“Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, comentó con naturalidad, generando risas y complicidad entre las participantes.

Por ahora, ninguna de sus compañeras manifestó incomodidad, aunque la dinámica de esta edición podría intensificar cualquier roce. A diferencia de temporadas anteriores, los dormitorios tienen salida directa al living-comedor, lo que podría amplificar ruidos y movimientos nocturnos.

Con un contrato que ya genera comentarios, una personalidad fuerte y costumbres bien definidas, Andrea del Boca promete convertirse en una de las protagonistas centrales de Gran Hermano Generación Dorada.