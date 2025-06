Gran Hermano: horas antes de la final, así será la gala de este lunes

Gran Hermano transita los últimos días en la pantalla de Telefe. Esta noche se definirá el cuarto puesto, ya que un/ jugador/a abandonará la casa. Conocé acá cómo será la gala de este lunes, a qué hora comenzará y cuáles fueron las reacciones de los participantes luego de la cena con Santiago del Moro.

Gran Hermano: ¿Cómo será la gala de este lunes?

Este lunes 23 se vivirá la semifinal de Gran Hermano, ya que un finalista abandonará la casa. La gala comenzará a las 22:30 y despedirá a uno de los cuatro finalistas. Ulises, Tato, Luz y Eugenia luchan por ganar el reality show.

Esta noche, el voto positivo del público decidirá quién dejará la competencia, a tan solo un día de la gran final, que será este martes 24 de junio. Según varias encuestas de especialistas del reality show, la participante que abandonará Gran Hermano será Eugenia Ruiz.

La expectativa es total, ya que varios seguidores del programa desean que una mujer sea la ganadora del reality show. La última vez que una participante ganó Gran Hermano fue en 2007 con Marianela Mirra.

Gran Hermano: la emoción de Ulises con el saludo de Moria Casán

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano este domingo y cenó con los finalistas. El conductor además les mostró varios videos de apoyo de los fans.

El saludo que sorprendió a Ulises Apóstolo fue el de Moria Casán. El cordobés declaró en varias oportunidades que era fan de la diva argentina, quien le mandó un saludo: «Hello, Ulises, ¿Cómo estás? Muchas gracias por ser mi fan devoto. Sos un gran performático. Gracia siempre», dijo Moria, ante el grito de emoción del finalista.

Gran Hermano: la decepción de Eugenia después de la cena con Santiago del Moro

Luego de la entrada de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano, los finalistas charlaron sobre los saludos y las repercusiones que tuvo el programa en el afuera. Eugenia se mostró decepcionada y se los hizo saber a sus compañeros.

La finalista oriunda de Santiago del Estero se quejó por la poca participación que tuvo en el video que mostró la producción del programa: «A mi no me conoce nadie. A mi ni Santiago del Estero me apoya», exclamó. Luego, siguió expresando su enojo y frustración: «yo me voy mañana«. Luz Tito la frenó y le dijo: «Callate tarada, que te quieren«.