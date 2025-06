Luz Tito: Conocé a la finalista de Gran Hermano que promete llevar el premio a Jujuy, ¿lo logrará?

¡La final de Gran Hermano está cada vez más cerca! El reality de Telefe termina este martes 24 de junio 2025. En la gala de este miércoles, Santiago Del Moro anunció a los cuatro finalistas que competirán por el premio: 70 millones de pesos más intereses acumulados en Mercado Pago, y una vivienda a estrenar. Entre ellos, quedó Luz Tito, una de las jugadoras que más tiempo lleva dentro de la casa. Conocé acá su perfil.

¿Quién es Luz Tito?: Una de las cuatro finalistas de Gran Hermano

Nacida en Jujuy, Luz Tito es una de las finalistas en esta edición de Gran Hermano. En la velada de este miércoles y después de mucha expectativa, Santiago Del Moro anunció que la jugadora del «tridente» también se metía en la recta final: “¡Gracias, gracias!“, repitió la participante.

Luz Tito trabaja en la boletería de la terminal de colectivos de Jujuy, un empleo que le permite interactuar con los viajeros y conocer diferentes historias.“Me gusta mucho hablar con la gente, hacerles saber a dónde van, pero a veces me cuelgo hablando”, comentó al ingresar a la casa más famosa del país.

A pesar de su juventud, Luz acumuló una gran experiencia gracias a su trabajo y su afición por conversar con los demás. En su presentación, destacó cómo disfruta de ayudar a los pasajeros, un rasgo que refleja su personalidad extrovertida.

Gran Hermano: Luz Tito y una historia que tocó al país

Luz Tito llegó a la final de Gran Hermano 2025 caracterizada por su sensibilidad y con una historia única, que no se limita a su trabajo en la terminal. A los 18 años, decidió no continuar con estudios formales y se dedicó a trabajar y viajar por diversos países. Luz vivió en Irlanda, donde trabajó como niñera, encargada de guardarropa y moza. En la casa, contó: “Me gusta lo desconocido, no saber qué va a pasar”.

Esta experiencia internacional le permitió adquirir una perspectiva única sobre el mundo y la vida, lo que la llevó a compartirlo abiertamente en Gran Hermano 2025.

El paso de Luz Tito por Gran Hermano

El paso de Luz Tito por Gran Hermano se destacó por la ausencia de conflictos y una actitud firme basada en el respeto y el juego limpio. Desde el primer día, aseguró: “Soy muy competitiva y lo voy a dar todo”, una promesa que mantuvo hasta lograr su lugar entre los cuatro finalistas.

Uno de los momentos más recordados de la participante fue cuando relató que había sufrido mucho en la vida: “No tuve una vida muy linda como dice la canción. En Jujuy sufrí mucho y la pasé como el or… casi todos los años de mi vida”, dijo entre lágrimas, y generó una reacción masiva en redes sociales.

A diferencia de otros jugadores, Luz evitó el escándalo y apostó por un juego limpio, sostenido en la conexión emocional con el público y los vínculos dentro de la casa. Esa autenticidad fue clave para construir una imagen sólida que ahora la lleva a competir en la final de Gran Hermano.

GH LA FINAL: Fecha, hora y por dónde ver la definición de Gran Hermano en Telefe

Según lo previsto por Telefe, este domingo 22 de junio 2025 habrá una cena con los cuatro participantes que quedan como finalistas junto a Santiago Del Moro. Posteriormente, el lunes 23 se concretará la semifinal y quedarán solo tres jugadores para el importante premio de Gran Hermano.

Posteriormente, el martes 24 de junio 2025 se emitirá la final de Gran Hermano, que se transmitirá en vivo por Telefe desde las 22:30. Sin embargo, se anticipa una programación especial en el canal para la esperada gala. El cierre del reality será el jueves 26 de junio 2025, día en que Santiago del Moro conducirá un programa especial con el ganador o la ganadora de Gran Hermano como principal figura.