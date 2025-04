Gran Hermano: Jenifer Lauría contó los verdaderos motivos de su separación con Giuliano Vaschetto 

La ex Gran Hermano, Jenifer Lauría, cortó con Giuliano Vaschetto y esta tarde reveló los verdaderos motivos de su separación. La ex de Ricardo Centurión conoció al oriundo de Venado Tuerto en la casa del Big y tras algunos meses, rompieron la relación.

«Voy a contar la verdad, aparte yo no miento. Él dice ‘terminamos bien’. No, no terminamos bien, que no mienta. Él se manejó mal», comenzó diciendo la ex de Ricardo Centurión.

«Yo aposté a todo, a estar con él, estuve en su operación, estuvo viviendo en mi casa y él se manejó de una manera fea. Me dejó por WhatsApp», siguió.

Y continuó: «Él se fue a Venado (Tuerto) diciéndome que quería pensar, que sentía que la relación lo ahogó, que quería ver si podía volver a su trabajo».

👁️ Jenifer rompió el silencio en #GHxDGO y habló de su separación con Nano



"Me dejó por Whatsapp. Me dijo que se fue a Venado para ver si podía volver a su trabajo y una seguidora me mandó una foto del tipo paseando en Carlos Paz con la exmujer que me trataba de puta y gato" pic.twitter.com/AZvUpgqH54 — TRONK (@TronkOficial) April 15, 2025

Acto seguido, la morocha contó indignada que una seguidora de ella le mandó una foto de Nano paseando en Carlos Paz con su exmujer «a los abrazos, en un parque». Luego, relató que trató de comunicarse con Vaschetto y después de varias horas pudo hablar con él: «Me dijo que no iba a volver por el hijo, que prioriza al hijo, que quería recuperar su vínculo».

Por último, lanzó sobre la expareja de Nano: «Yo voy a decir las cosas como son: la mina lo manipulaba al cien por cien por el hijo. A mí no paraba de insultarme, porque él me mostraba los mensajes, y decía que yo era una pu…, que yo era un gato».

Qué le pasó a Giuliano Vaschetto que tuvo que operarse de urgencia

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Nano compartió: «Estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Me operé eso que todos están pensando».

Minutos más tarde, su pareja Jenifer Lauría se contactó con All Access dio detalles de lo ocurrido: «Tuvo un accidente, se le cortó el frenillo. Veníamos mal, le dolía mucho y, por eso, se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez».

Además, dio a conocer cuánto tiempo deberá hacer reposo y se mostró irónica al respecto: «Ahora le dan el alta y va a tener 20 días de recuperación, que hijos de mil, me quiero matar».