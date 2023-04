Gran Hermano: Juan Reverdito dijo que la producción «nunca me tiró un centro»

A tres semanas del final de Gran Hermano, la realidad de los distintos exparticipantes es muy diferente. Mientras algunos disfrutan de la fama y aprovechan su crecimiento en las redes sociales, otros retomaron su vida anterior sin mayores cambios.

En ese segundo grupo se ubica Juan Reverdito, de 43 años, que fue uno de los primeros eliminados de la casa a fines del año pasado.

El taxista reveló que no pasa un buen momento económico y denunció que la producción no le ofreció posibilidades de trabajo en comparación a otros compañeros del programa.

«Hoy no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero», expresó.

Cada participante del reality tiene un contrato de dos años o más con la productora Kuarzo y deben consultar con ellos ante cualquier oportunidad de trabajo en los medios.

“Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella», agregó Juan.

Revertido abrió la puerta a una eventual posibilidad de participar del Bailando Por Un Sueño que este año volverá por América TV. “Sé que es difícil, pero me gustaría tener la suerte de ir al Bailando porque sería una revancha personal para mí”.