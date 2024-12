Gran Hermano: la dura historia de vida de Luciana Martínez, la participante trans del reality

Luciana Martínez, la participante trans de Gran Hermano, habló de su historia de vida en la primera cena de la casa. Allí reveló el conflictivo vínculo emocional con su padre, que la abandonó cuando su madre estaba embarazada.

Gran Hermano y la historia de vida de Luciana Martínez

“Mi apellido es artístico. No lo comparto con mis hermanos y mi papá abandonó a mi mamá cuando yo estaba en su panza”, contó la santacruceña Luciana Martínez de Gran Hermano, que tiene una escuela de baile. “La danza me salvó”, agregó. Luciana viene de una familia numerosa con 7 hermanos y 15 sobrinos. “Siempre recalco la unión. Es difícil juntarse todos”, se sinceró la jugadora.

“El último recuerdo que traigo es el Día de la Madre junto a ellos. Mi mamá es lo único que tengo, se crio en el campo, sin estudios y este chabón la dejó, por lo que tuvo que salir a laburar para criarnos a todos”, relató entre lágrimas la bailarina. “Más adelante les contaré de mí, esto es un poco el resumen de lo que soy”, cerró Luciana en su brindis.

Licha Navarro, de Gran Hermano, se suma a Sex

Se acerca un nuevo año y “Sex” ya tiene incorporaciones para la próxima temporada que comienza el jueves 9 de enero 2025. El modelo, “Susano” del programa de Susana Giménez y exparticipante de Gran Hermano, Lisandro Navarro, conocido por todos como Licha, se suma al éxito dirigido por José Maria Muscari desde 2019.

“Estoy muy feliz de sumarme a la obra, desde que salí de la casa me preguntaron y siempre fui prudente porque no sabía si realmente iba a estar, tiempo después vi la obra y me llegó la propuesta”, contó Lisandro.

“Ojalá sea el comienzo de algo hermoso, estoy ansioso por el día del debut, me sentí cómodo el día de las fotos, y no soy tan pudoroso como imaginaba. El equipo de trabajo es genial y todos me hicieron sentir muy cómodo”, remarcó Licha. Además, agregó: “Debuté en TV acompañando a Susana Giménez y me subo al escenario bajo la dirección de Muscari, estoy explotado de felicidad”.