Gran Hermano: la feroz pelea que protagonizó Isabel con Catalina antes de abandonar la casa

Isabel fue la cuarta eliminada de Gran Hermano. Antes de retirarse del reality protagonizó un escándalo. Todo comenzó cuando la participante escuchó que un grupo de chicas se refería a una delicada situación de salud que estaría atravesando su hijo y cuestionó como una médica como Catalina podía hablar así sobre una enfermedad.

“A la mayoría nos saca lo peor, el llanto más grande, la tristeza más grande, ¿cómo que no? De todos modos, lo que yo diga siempre va a ser que no”, dijo Isabel, pero Catalina le respondió: “Todos nos callamos la boca con vos, porque sos insoportable y muy mentirosa”.

Luego continuó: “Sos tan básica. Y te voy a decir otra cosa, Isabel, si te interesa escuchame, sino me chupa un huev… Cuando dijiste ‘ay, una médica diciendo ‘tarada’, si la ignorante sos vos que no sabés que ‘tarada’ es un insulto y no una enfermedad, y lo ponés como enfermedad, sabiendo que siempre te escuché, la verdad es que esto es un golpe bajo, tristísimo”.

Y continuó: “Lo dijiste dos veces, lo dijiste ese día a la noche y al otro día ‘una médica diciendo esto’. Sí, ¿sabés qué? Una médica hecha y derecha como se debe, y que no critica a nadie, más que a la gente que buchonea. Eso es lo que sos. Vos tenés dos hijos enfermos y yo te escuché, te aconsejé, intenté hacer todo. Vos lo único que te importa es el quilombo. Nunca conocí una mina tan vieja y chota como vos”.

“Quedate tranquila, si yo me voy a ir”, le dijo Isabel, pero Catalina continuó: “¿Qué tiene que ver que te vayas? esto es ser humano más allá de que te vayas o no te vayas. Dios mío. ¡Víbora inmunda!”.

Juliana y Catalina festejaron la salida de Isabel de Gran Hermano

Pasó la cuarta gala de eliminación de Gran Hermano y como no podía ser de otra manera, dejó mucha tela para cortar. Anoche por el voto del público Isabel abandonó el reality de Telefe. Se trata la enemiga número uno de Juliana, La Furia.

En ese contexto, la primera mañana sin la última eliminada dejó de manifiesto la alegría de «las furiosas» mientras Lisandro miraba cabizbajo la situación.

“¿Hermosa mañana, verdad?”, dijo Catalina acompañada de Juliana, en clara celebración por la eliminación de Isabel. Ambas salieron al patio en el inicio del día a festejar la eliminación de Isabel.