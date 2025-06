Gran Hermano: Luz Tito cruzó a Tato luego de pasar la madrugada charlando con Ulises 

La casa de Gran Hermano sumó tensión a horas de que se defina el o la eliminada 29. Tras la gala del domingo, una inesperada conexión entre Luz Tito y Ulises Apóstolo desató un nuevo conflicto, esta vez con Tato como protagonista de un acalorado enfrentamiento.

Luz Tito le frenó el carro a Tato y consoló a Ulises Apóstolo previo a la gala de eliminación

La madrugada encontró a Ulises sumido en una profunda introspección tras la visita de Chiara Mancuso, que lo dejó emocionalmente vulnerable. El cordobés, aún en la placa de nominados, confesó a Luz su lucha interna: “Yo le dije que iba a estar bien solo, pero me está costando mucho. Verla volver, tener la oportunidad de elegirla y que nadie se dé cuenta de lo que la necesitaba, y yo haciéndome el boludo para que no sufra, me deja muy impotente”.

Luz, empática, lo consoló: “Quédate con lo bueno que compartiste, que te dio fuerzas. No importa que no la hayas elegido ante todos, ella lo sabe. Toda la Argentina sabe que están juntos. Ahora la cabeza te está comiendo, tus ganas de quedarte, la presión…”. Esta charla sincera, que buscaba levantar el ánimo de Ulises, no pasó desapercibida y generó repercusiones en la casa.

Horas después, en el patio, la tensión estalló entre Luz y Tato. El uruguayo, visiblemente molesto, confrontó a la jujeña: “¿Vos te pensás que podés joderme y cuando vos decís, se termina la joda? Si me jodes, bancátela”.

Luz, sin achicarse, respondió con firmeza: “Si uno juega, se juega de a dos. Yo no estoy jugando hace rato. Superá, nene”. Tato, cortante, cerró el cruce con un “Bueno, listo, no me jodas más, ¿está?”, dejando en el aire una palpable tensión que involucra a este tridente de participantes.

El episodio sumó un nuevo capítulo al drama, sin embargo, fue momentáneo y no perduró.