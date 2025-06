Qué decía La China Suárez sobre su amistad con Lali Espósito: «Ella siempre me …»

En una reciente entrevista, Lali Espósito fue consultada por su relación con la China Suárez ya que trabajaron juntas desde muy pequeñas en importantes proyectos de Cris Morena, como el éxito que fue Casi Ángeles.

Los cambios en la amistad entre la China Suárez y Lali Espósito

“No soy tan amiga, no soy amiga de la China”, reveló. “La quiero de muchos años, nos conocemos desde muy niñas, pero hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella”, explicó.

Y cerró: “Me entero de su vida un poco por ustedes (los periodistas) o por personas que tenemos en común”.

Entonces comenzaron a viralizarse en redes sociales distintas entrevistas donde La China hablaba de su relación con Lali y la verdad que tuvo momentos en los cuales habló de su colega con mucho amor y sintiéndola cercana, mientras que en otra etapa de su vida la tildó de ser una simple “compañera”.

“¿Qué te dice Lali?”, le preguntó Matías Martin a La China cuando ella lo fue a visitar a su programa de radio para presentarle su música. «¿Son muy cercanas? ¿Son muy amigas?”, indagó, y ella respondió que “sí”.

“Me hizo llorar. Se lo mandé por whatsapp, fue a la única. Ella siempre me bancaba y apoyaba”, reconoció Suárez, aunque destacó que con respecto a “los quilombos” se manejan de manera diferente: “No hablamos tanto de eso. Ella se ríe porque ya me conoce. Ella es más pacífica o se angustia más, yo si me tengo que pelear con alguien me peleo, aunque no me guste. Ella evita un poco eso”.

“Yo me junto con mis amigos y generalmente no hablo de quilombos de laburo y además no quiero hablar de mí. Voy a una comida y quiero que hablen todos de sus cosas menos de las mías porque yo ya está, me aburre”, dijo La China en esa entrevista.

Sin embargo, varios años atrás, Jey Mammón la tuvo en su espectáculo y le propuso describir con una sola palabra a Lali y dijo “compañera” o “talento”. “¿No es tu amiga?”, quiso saber el conductor y ella respondió que “no”.

Por Noticias Argentinas.