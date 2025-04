Gran Hermano: Martina Pereyra perdió el mano a mano con Catalina Gorostidi y es la nueva eliminada

Este domingo 13 de abril de 2025, Martina Pereyra se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras perder en un reñido mano a mano contra Catalina Gorostidi, quien ingresó a la casa gracias al Golden Ticket. La gala de eliminación, cargada de tensión, dejó a la participante platense fuera del reality.

Martina Pereyra perdió el mano a mano con Catalina Gorostidi y es la nueva eliminada de Gran Hermano

La noche comenzó con la salvación de Eugenia Ruiz, seguida por Selva Pérez, Gabriela Gianatassio, Ulises Apóstolo y Chiara Mancuso, según anunció el conductor Santiago del Moro. Finalmente, la placa se redujo a Martina y Catalina, dos figuras que polarizaron a la audiencia.

Martina, quien había sido noticia previamente por la situación con su abuela, fue la que más votos negativos sumó del público. Muchos atribuyen su eliminación a una mala jugada estratégica de Santiago “Tato” Algorta, el líder semanal de la casa.

Tato decidió salvar únicamente a Luz Tito, dejando a Martina, con quien mantenía una relación cercana, expuesta en una placa dominada por participantes del bando opuesto. “Tato solo decidió defender a Luz y a Martina la dejó a merced de los lobos”, comentaron en redes sociales, reflejando la percepción de que esta decisión selló su destino.

Chiara y Ulises aprovecharon para atacar a Santiago «Tato» Algorta

Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo fueron fulminados por Santiago «Tato» Algorta en la semana 19 del reality. En este sentido, los fulminados y Catalina atacaron con todo a Tato por mentir en el video de casting, como también por la jugada que dejó mal parada a Martina Pereyra. Esta semana mostró como el liderazgo de Tato se debilita cada vez más debido a que no tiene el tridente completo.

Cata salió al cruce con Tato para defender a Martina 🔪🔪🔪



Cata salió al cruce con Tato para defender a Martina

Martina Pereyra fue sintiéndose mal a lo largo de los últimos días en la casa de Gran Hermano desde que Santiago “Tato” Algorta no la tuvo en consideración para bajarla de placa , y manifestó haber quedado expuesto en la misma ante el voto telefónico del público que es negativo y puede llegar a eliminarla.

«Soy más pelot…, la casa me votó por estar al lado de él y él me regala en placa. Me peleé con Lourdes por defenderlo» , se lamentó Martu en una charla con Juan Pablo de Vigili.

A Lulú le importó poco el malestar de Martina cuando Devi se acercó para pedirle que haya “buena onda”. “La dejó en pelotas e hizo una placa en contra de ella” , indicó la marplatense sobre Martu y Tato.