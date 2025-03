Gran Hermano: sin gala de eliminación este domingo, cuándo será conocerá al próximo eliminado

Con el juego al rojo vivo y preparándose para una nueva eliminación por voto negativo, este domingo Gran Hermano no tuvo su clásica gala de eliminación, pero sí tiene una edición especial. El reality ya venía con la novedad de que el viernes no estuvo La Noche de los Ex, sino que hubo una edición especial con el conductor Santiago del Moro ingresando a la casa.

Gran Hermano: cuándo será la próxima gala de eliminación

Para este domingo, en pleno finde largo y previendo un bajo encendido, la producción de Telefe decidió introducir cambios en la programación habitual de Gran Hermano, y en este caso incluyó pasar la gala de eliminación para el lunes.

De esta manera, el nuevo eliminado se conocerá este lunes feriado 24 de marzo 2025. En tanto, este domingo solo habrá Espiando la casa, desde las 23.45 horas, con una nueva fiesta temática.

Cómo ver en vivo Gran Hermano

El reality de Gran Hermano podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO, que a su vez tiene imágenes de la casa las 24 horas. También se puede seguir en MiTelefe.

La casa en vivo las 24 horas a través de DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DIRECTV.

Las galas completas están disponibles en Pluto TV.

Los mejores momentos y contenidos editoriales estarán disponibles en mitelefe.com.

Una cobertura por streaming, en Twitch, YouTube y redes sociales, está disponible a través de Streams Telefe.

Desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Mi Telefe, Movistar TV, Flow, Telecentro Play, Movistar y DirecTV Go.

Sol Pérez deja El Debate de Gran Hermano

Sol Pérez se despide por un tiempo de su trabajo como panelista de El Debate de Gran Hermano y Cortá por Lozano en Telefe por un importante motivo y su regreso aún no tiene fecha confirmada.

Lejos de ser algo que preocupe a su audiencia, la modelo se prepara para recibir a su primer hijo junto a Guido Mazzoni. Según información que brindó su colega de El Debate, Laura Ubfal, la modelo tiene programada su cesárea el próximo 4 de abril.