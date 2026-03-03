Griselda Siciliani desmintió los rumores de romance con Dante Spinetta: “Esto no es verdad”

La actriz, Griselda Siciliani, salió al cruce de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el músico Dante Spinetta y fue tajante: “Esto no es verdad”.

La versión comenzó a circular en redes sociales luego de que la cuenta Real Time replicara una información atribuida al ciclo Puro Show, donde se aseguraba que ambos estarían “manteniendo un romance”.

La palabra de Dante y de Griselda

Frente a la repercusión, el propio Spinetta utilizó su cuenta de X para desmentir la versión: “Dejen de mandar fruta, la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”.

En un segundo mensaje, agregó: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grossa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.

Horas después, Siciliani replicó las capturas en sus historias de Instagram y reforzó la desmentida: “ESTO NO ES VERDAD”.

Además, sumó con ironía: “Al margen aclaro. Háganse el favor de escuchar ‘DÍA 3’, que es un discazo”, en referencia al trabajo discográfico del músico.

De esta manera, tanto la actriz como el cantante dejaron en claro que no existe ningún vínculo sentimental entre ellos y que se trató simplemente de una versión que comentó Pochi de Gossipeame.