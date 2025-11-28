Griselda Siciliani habló tras el reproche de Sabrina Rojas a Luciano Castro y fue tajante

La actriz Griselda Siciliani decidió apartarse por completo de la polémica que se generó en torno a su pareja Luciano Castro y Sabrina Rojas, y dejó en claro que no piensa involucrarse en los reclamos públicos que la ex del actor volvió a dirigir hacia él.

La discusión se reactivó cuando en el programa «Pasó en América», Rojas comentó al aire que se enteró de que Castro y su pareja habían comprado un terreno en la Costa para levantar una casa y aprovechó la situación para exponer un reproche pendiente.

“No hablo de otra gente”: la firme postura de Griselda Siciliani ante el reclamo de Sabrina Rojas

“Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo, hace mucho lo pido y siempre me dice que es un lujo y que no tiene plata ahora”, expresó en vivo.

Al ser consultada en Desayuno Americano sobre los dichos de Rojas, Siciliani fue directa: “Habló Sabrina Rojas de Luciano Castro. Yo, Griselda, no tengo nada que ver. No soy ninguno de ellos dos”.

Aunque el notero insistió, señalando que Sabrina acusó a Castro de gastar en “lujos para él” mientras evita resolver necesidades de sus hijos, la actriz fue categórica: “No pienso hablar por él ni por nadie”.

En el mismo móvil, confirmó además que llega la cuarta y última temporada de “Envidiosa”, su proyecto más reciente.

Siciliani también explicó su postura sobre involucrarse en conflictos personales ajenos: “No hablo de otra gente, hablo de mí. Si algún ex mío me reclama algo por televisión, lo aclararé, pero cuando no son temas míos, no hablo”.

Respecto al proyecto que comparte con Castro, la construcción de una vivienda frente al mar, Griselda aseguró que no está al detalle: “Son trámites burocráticos eternos que uno no entiende. Pero ya saldrá, esperemos que sí”.