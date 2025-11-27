Lorena Vega reveló por qué «Fernanda», su personaje en Envidiosa, se volvió el favorito del público

El personaje que interpreta Lorena Vega, Fernanda, en la serie Envidiosa se convirtió en uno de los favoritos del público, y la actriz explicó por qué su rol generó un impacto tan profundo desde la primera temporada.

“La gente tuvo un encuentro hermoso con el personaje, de chiste y agradecimiento”, contó Vega en La Mañana de Moria, según visualizó la Agencia Noticias Argentinas.

Por qué Fernanda, el personaje de Lorena Vega, cambió la relación de muchos con la terapia

Según reveló, muchos espectadores le enviaron mensajes inesperados y muy emotivos:

“Sobre todo pasó en la primera temporada: había gente que decía que había vuelto a terapia o que entendía a su terapeuta.”

La actriz explicó que el equipo detrás de la serie tenía un vínculo personal con el tema:

“Todos habíamos hecho mucha terapia. Cuando leí el guion me pareció muy rico.”

Además, destacó que cada entrega tiene una impronta distinta, algo que —para ella— fue clave en el crecimiento del proyecto:

“Cada temporada está dirigida por tres directores distintos.”

Para construir a Fernanda, Vega debió profundizar en aspectos muy específicos del personaje:

“Tuve que trabajar esto que tiene Fernanda, que es la escucha y la observación.”

El éxito de su interpretación cruzó fronteras y sorprendió incluso a la propia actriz:

“Me llamaron de España y Miami.”

Por último, Vega habló sobre su dupla con Griselda Siciliani, con quien protagoniza varias escenas cargadas de humor:

“Con Griselda nos tentamos, hacemos mucha fuerza para que eso no pase.”