Guido Kaczka ya tiene fecha y hora confirmada en el Trece para su nuevo programa: The Balls

Durante el tercer mes del año, el incansable Guido Kaczka suma un nuevo programa de entretenimientos a su amplio catálogo.

Cuándo saldrá al aire el nuevo programa

The Bolls se entrenará el próximo lunes 10 de marzo a las 21:30 por la pantalla de El Trece, horario que actualmente ocupa Guillermo Francella con El Encargado.

Así, canal 13 vuelve a apostar al entretenimiento en busca del rating perdido. The Balls es un formato internacional de los mismos creadores que The Floor, la conquista, otro ciclo conducido por Guido en el canal del solcito.