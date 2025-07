Guillermo Francella no descarta conducir un programa de televisión: “Me divierto mucho”

Guillermo Francella no descartó conducir un programa de televisión del estilo late show. Aseguró que cuando estuvo en el rol, aunque fue esporádico, se “divirtió”. Sin embargo, también destacó su faceta cinematográfica, con más de 39 años en la pantalla grande, a días del estreno de su próxima película. ¿Qué más dijo?

Guillermo Francella no descarta conducir un programa de TV

Guillermo Francella recibió el premio a la trayectoria, entregado por el gobernador Martín Llaryora en una nueva ceremonia de los Premios Sur, brindados por la Academia de Cine en Córdoba. En ese marco, se refirió a Homo Argentum, el film que se proyectará a partir del 14 de agosto en todo el país.

Aunque en un principio, el intérprete negó cuando le consultaron por la presentación de algún ciclo, se rectificó: “Me divierto mucho cuando lo hago, aunque sea en broma”. Asimismo, recordó la experiencia en el programa de Mario Pergolini: “Es una luz para devolver, fue placentero”.

Por tanto, entre risas señaló que “siempre le preguntan” sobre estar al frente de un late night show y continuó: “No digo que no”.

A pesar del entusiasmo, el artista nunca dejó de lado su alma mater y se mostró emocionado por el reciente galardón: “Esta distinción que me otorga la academia de cine, me gratifica y me pone muy feliz”.

Homo Argentum está conformado por 16 mini películas cuya duración varía entre uno y doce minutos, todas protagonizadas por Francella en muy diferentes roles, pero en coincidencia con una aguda crítica social, atravesada por reflexiones sobre el presente en tono de comedia.

En conclusión, el actor se refirió a la relevancia del séptimo arte en la actualidad: “Con ganas de que la gente empiece a volver al cine. La película no va a ser en plataformas, solo en salas. Después de mucho tiempo irá a plataformas, seguramente, para que la puedan ver”.

NA