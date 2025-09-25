Guillermo Francella podría ausentarse de los Martín Fierro: “Miedo de los colegas”

Tras las polémicas declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine de autor, en medio del desfinanciamiento del Incaa, el actor habría puesto en duda su presencia en los premios Martín Fierro de Televisión, por supuesto temor a ser abucheado por sus colegas. Los detalles en esta nota.

Por qué Guillermo Francella podría ausentarse de los Martín Fierro

Durante su emisión vespertina diaria en el programa Intrusos —América—, la periodista Marcela Tauro se refirió a la gala de los Martín Fierro 2025 que se llevará adelante el próximo lunes 29 de septiembre 2025 y premiará a lo mejor de la pantalla chica y disparó: “No sé si Francella va”.

Tras el comentario, la comunicadora fue consultada por los motivos de la duda y explicó: “Porque tendría un poco de miedo de los colegas”. Así que Rodrigo Lussich repreguntó: “¿A algún abucheo?”, a lo que la panelista asintió con firmeza y añadió: “Quizás, —Luis— Ventura, presidente de Aptra, lo convenció”.

El actor, que está nominado por su protagónico en “El Encargado”, anteriormente sostuvo que “hay cine que le da la espalda al público” por su estilo y que eso genera que “vayan cuatro personas” a ver la película, al tiempo que diferenció esta expresión artística de “lo popular”.

Cuándo llegará “Homo Argentum” a Disney+

El rotundo éxito de “Homo Argentum”, la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, ya tiene fecha de llegada a los hogares. Disney+ confirmó que el film, que continúa en cartelera en los cines, estará disponible en su plataforma de streaming antes de fin de año.

“Homo Argentum” llegará en exclusiva al servicio de streaming Disney+ el próximo viernes 19 de diciembre de 2025. La película continuará en las salas de cine hasta esa fecha, para quienes deseen verla en la pantalla grande.

Con información de NA