Guillermo Francella rompió el silencio en Radio Rivadavia: «Feliz por la taquilla, la gente volvió al cine»

En medio del éxito arrollador de su nueva película, «Homo Argentum», el actor Guillermo Francella rompió el silencio en una entrevista con Radio Rivadavia y se mostró exultante por la respuesta del público. El film convocó a 470.000 espectadores entre el jueves y el domingo, una cifra que el actor calificó como «una maravilla» en el contexto actual.

Según supo Noticias Argentinas, el actor destacó el fenómeno de que mucha gente que no iba al cine desde la pandemia está regresando a las salas para ver la película. «Un montón de amigos me han llamado, ‘yo he vuelto al cine después de tanto tiempo’, me dicen», confesó Francella.

El suceso del cine nacional y sus viñetas favoritas

Francella atribuyó parte del éxito a la decisión de estrenar exclusivamente en la pantalla grande, una apuesta que resultó ganadora. Además, compartió detalles sobre los personajes que más disfrutó y el debate que genera la película.

Éxito de taquilla: En solo cuatro días, la película se convirtió en el título argentino más visto desde febrero de 2024 y tuvo el quinto mejor arranque histórico para el cine nacional.

Exclusividad en cines: Francella remarcó que la estrategia fue comunicar que el film «no iba a estar en plataformas, solamente en cines», lo que impulsó la «concurrencia masiva».

La caracterización más difícil: Contó que para interpretar al «viudo», uno de sus personajes favoritos, los maquilladores tardaban cuatro horas en colocarle la calva prostética.

Generadora de debate: Celebró que la película genera conversaciones post-función: «La gente amiga y familia que la ha visto me llama, me dice, estamos todo el tiempo hablando de este tema».

Finalmente, en un plano más personal, el reconocido hincha de Racing se mostró «ilusionado» de cara al próximo partido de su equipo y expresó su total confianza en el técnico, Gustavo Costas, y en el plantel: «Se los ve coperos, se los ve que van y muerden y muerden. Yo creo que sí, que vamos a pasar».