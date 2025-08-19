La película de Francella está en el ojo de la tormenta de todo el mundo del espectáculo y político. A pesar de elogios y críticas, el filme rompió records, a menos de una semana de su estreno. Enterate acá cuántas personas vieron Homo Argentum en los primeros días.

Guillermo Francella arrasa con «Homo Argentum»: batió récords de audiencia el primer fin de semana

En los primeros días de Homo Argentum en los cines, la película protagonizada por Guillermo Francella se ubicó como el filme argentino más visto de 2025. Según datos de la consultora Ultracine, entre el jueves 14 (día del estreno) y el domingo 17 de agosto, la película reunió a 467.518 personas.

A pesar de las críticas que surgieron por la trama de la película, se posicionó como lo más visto del fin de semana largo y logró una convocatoria y expectativa que hace un tiempo no se generaba en un estreno argentino.

Además, por primera vez en cinco años, una película nacional logró el primer puesto en la taquilla del feriado patrio del 17 de agosto, que tradicionalmente es una fecha importante para el cine. Vale destacar que tuvo más entradas vendidas que superproducciones internacionales, como Los Cuatro Fantásticos, Otro Viernes de Locos, Superman, entre otros.

A su vez, solo en cuatro días superó la cantidad de espectadores de Mazel Tov, la película de Adrián Suar, que hasta el momento era la película local más vista de 2025 con 356.897 espectadores, que los acumuló en 17 semanas.

Homo Argentum: ¿De qué se trata la nueva película de Guillermo Francella?

Ya se encuentra en todos los cines Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella, un film inédito en el cual interpretará a 16 personajes distintos. La película está dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores de «El Encargado«, la exitosa serie que también protagoniza el actor

En esta propuesta, inédita para el cine argentino, se combina el humor con una mirada crítica sobre la idiosincrasia nacional. En cada una de las pequeñas narraciones, se retrata una forma reconocible del ser argentino: el oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, entre otros.

El largometraje se define como «un filme para reír y reflexionar», según los directores. Francella encarna perfiles tan variados como un director de cine, un empresario, un “arbolito” financiero, un padre de familia, un sacerdote e incluso un Presidente. Vale destacar que las 16 historias fueron seleccionadas de entre 40 guiones trabajados por el equipo de producción.

El elenco de la película está compuesto con grandes figuras, como Migue Granados, Eva de Dominici, el cantante Milo J y Dalma Maradona. Estas celebridades acompañarán en algunas de las historias al protagonista a lo largo de las casi dos horas de duración del filme.