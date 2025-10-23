Guillermo ‘Pelado’ López, sobre la muerte de su padre: “Disfrutemos porque puede sonar el teléfono”

Guillermo “Pelado” López abrió su corazón al recordar la muerte de su padre, un hecho que lo marcó profundamente y que, según él mismo reconoce, definió su manera de vivir y valorar el presente.

“Creo que haber perdido a mi viejo de tan chico me marcó. Ojo, que esto mañana no está más, porque lo de mi papá fue así: de un día para el otro se fue a dormir, y se durmió”, relató con honestidad y tristeza.

El “Pelado” López recordó a su padre y dejó un mensaje sobre valorar la vida y los afectos

El conductor tenía apenas 19 años cuando recibió la noticia más dolorosa de su vida. Aquella noche, había decidido dormir en la casa de su novia, sin imaginar lo que ocurriría horas después.

“Fue en mi casa, pero justo esa noche yo me fui a dormir a la casa de mi novia, que era adolescente. Mi mamá me dio la noticia por teléfono, me despertó al llamarme desde lo de mi novia y me dijo: ‘Venite para acá que papá se murió’”, recordó.

Su padre murió mientras dormía en el sillón de su casa, abrazado a una almohada, una imagen que López conserva con serenidad, eligiendo pensar que su papá se fue en paz: “Mi mamá encontró a mi papá en el sillón durmiendo, abrazado a una almohada. Elijo creer que nunca se enteró”.

A más de dos décadas de aquel momento, el conductor reflexiona sobre cómo esa pérdida lo transformó para siempre: “Esto me generó estar siempre en alerta. Puede sonar el teléfono y ser algo tremendo. Te ayuda a que pienses: che, disfrutemos, que puede sonar el teléfono”.

Con su habitual mezcla de sensibilidad y lucidez, el “Pelado” López dejó un mensaje que resuena en muchos: vivir el presente, valorar los afectos y no dar nada por sentado.