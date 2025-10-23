Juan Martín del Potro será papá por primera vez junto a su pareja Agustina Meucci

Juan Martín del Potro será papá por primera vez. El extenista de 37 años recibirá a su primer hijo dentro de pocas semanas ya que su pareja, Agustina Meucci, se encuentra en el séptimo mes de embarazo.

El periodista Gustavo Méndez fue el que dio la información en «Mujeres Argentinas», donde reveló que ella es «empresaria chaqueña, ella tiene una agencia de autos de alta gama, mucho dinero, departamentos en Estados Unidos, viaja mucho y, aparentemente, en uno de esos viajes Agustina Meucci conoció a Juan Martín del Potro».

Morocha de ojos claros, Agustina muestra su embarazo en redes sociales. El extenista le dedicó en su cuenta privada de Instagram un tierno saludo por el Día de la Madre: «Feliz día mamá, te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza con la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañás la vida que estás gestando. No hay nada más lindo que ver el amor hecho persona y vos lo representás de una forma hermosa. Te deseo un día lleno de paz, de amor y de todo lo que te haga sonreír, te los merecés más que nadie».

Además, la hermana de Juan Martín terminó de confirmar la información al agradecerle a Agustina por convertirla en tía. «Feliz Día a la que me hizo tía, te amo cuña», le dedicó Julieta del Potro a su cuñada.

En el pasado, el deportista salió con algunas famosas como: Jimena Barón y Stephanie Demner.