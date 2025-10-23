Llegó el día: Matías Alé se casó con Martina Vignolo

Matías Alé se casó con la joven actriz en una emotiva ceremonia civil en la ciudad balnearia, donde planean radicarse para llevar una vida más tranquila, lejos del ruido mediático.

“Fue un día muy especial, lleno de paz y alegría. Decidimos vivir este momento con calma y rodeados de nuestros seres queridos”, contó Alé, que celebrará junto a familiares y amigos en un almuerzo íntimo.

¿Cuándo será la boda religiosa?

La ceremonia religiosa se llevará a cabo este viernes, seguida por una gran fiesta con música en vivo. Entre los invitados, adelantó, estarán sus amigos de Agapornis para coronar el comienzo de esta nueva etapa.

El actor, que en 2024 le había propuesto casamiento a Martina durante los Premios Martín Fierro Federal, cumplió su promesa y volvió a apostar por el amor. Se trata de su segundo matrimonio, tras el que tuvo en 2015 con María del Mar Cuello Molar, relación que quedó atrás luego de atravesar un difícil momento personal que hoy asegura tener superado.

Matías Alé planea vivir con Martina en Mar del Plata

Matías Alé se iría a vivir a Mar del Plata, se alejaría del medio para tener una vida más relajada, aseguraron en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez en El trece.

El actor también contó que repartirá fotos de la pareja a sus invitados y que este viernes es la ceremonia en la Iglesia y después harán una fiesta en la cual «hay de todo, no puedo spoilear, van a estar mis amigos los Agapornis».