Gustavo Bermúdez habló tras la polémica salida de Mike Amigorena de “La Cena de los Tontos”: qué dijo

El actor Gustavo Bermúdez no solo se mostró muy contento por su llegada a la obra “La cena de los Tontos”, sino que además señaló a Mike Amigorena ”se le vencía el contrato”, por lo que debió abandonar el elenco, aunque la mayoría de las versiones indicaron una fuerte polémica. Los detalles.

Recientemente, se supo que Mike Amigorena tendría una mala relación con el elenco de “La Cena de los Tontos” y, aunque el actor lo desmintió, finalmente se quedó afuera de la exitosa obra que se presenta en calle Corrientes.

Por su parte, Gustavo Bermúdez sostuvo que está “muy contento” y explicó: “Me lo ofrecían desde hace mucho y, aunque me escapaba un poco del teatro, acepté”. En cuanto al mencionado conflicto, intentó mantenerse al margen: “Escuché mucho sobre el escándalo”.

En tanto, refutó los trascendidos: “No fue lo que viví o me comentaron los chicos de producción con quienes estuvo todo más que bien, fue simple. Me dijeron que se le vencía el contrato a Mike y que con él estaba todo bien. No lo conozco a Mike, nunca trabajé con él, lo crucé una vez y fue muy amoroso conmigo”.

El elenco se completa con Martín Bossi, Laurita Fernández, Esteban Prol, Guillermo Arengo, Franco Battista y Daniela Pantano. La producción general está a cargo de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

Mike Amigorena debutó en Rock & Pop

El actor Mike Amigorena consideró a la comedia como “un bálsamo” en momentos de crisis sociales. Semanas atrás, se animó a reemplazar a Gonzalito Rodríguez en Tardes Bestiales por Rock & Pop y, en este contexto, se mostró respetuoso ante su debut radial. En diálogo con NA reveló: «Me volví loco. Siempre me gustó la radio, pero hay que dedicarse. Esto es como un approach».