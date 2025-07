Mike Amigorena, en la mira: no le renovarían contrato en “La cena de los tontos” y él estalló

«La cena de los tontos», de Francis Veber en el teatro El Nacional es uno de los éxitos teatrales de la temporada, con Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández como protagonistas.

Sin embargo, uno de ellos se iría en el corto plazo, según informaron en Intrusos. “El actor elegido es Gustavo Bermúdez, fue una idea de Adrián Suar”, aseguró Adrián Pallares.

Es un chico raro”: polémica por la posible salida de Mike Amigorena del éxito teatral

“Los contratos vencen el 31 de julio y se lo renuevan a todo el elenco, menos a Mike Amigorena. Dicen que es un chico raro. El director, Marcos Carnevale, no habría podido trabajar tranquilo con Mike”, sumaron los conductores de Intrusos.

A pesar de esta información, Amigorena dijo al programa que no quedará afuera del proyecto: “¿Cómo me voy a ir? Ni en pedo. No entiendo por qué lo dicen. Me río de los rumores”.

La comedia teatral está dirigida por Marcos Carnevale y producida por Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

La pieza teatral creada por el francés Francis Veber se estrenó en nuestro país en el 2000 protagonizada por quienes hoy producen también la obra, Guillermo Francella y Adrian Suar y fue repuesta en Mar del Plata en el 2009, ambas fueron un éxito total. Completan el elenco: Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista.