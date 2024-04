Habló Rolando Barbano luego de separarse de Marina Calabró: «No es un lindo momento para mi»

Días atrás la periodista Marina Calabró anunció en vivo en El Observador que se estaba separando luego de una relación 6 meses de Rolando Barbano.

“Si me pongo a hablar, lloro, y la verdad que no tengo ganas de llorar. Peor bueno, si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta. Pero bueno, tampoco hay tanto para contar» dijo Calabró mientras hacia el anuncio.

El lunes a la noche, Marina estuvo unas horas internadas por dolor muscular, se realizó distintos estudios y fue dada de alta horas después. En LAM, la panelista y amiga de Calabró, Yanina Latorre explicó que “tuvo un dolor en el corazón”, y que más bien fue “un ataque de angustia o de pánico”.

Horas antes de su internación, Rolando Barbano habló sobre la separación en un móvil de LAM.

“Estamos en… Tratando de resolver algunas cosas. Te digo la verdad, no es un momento lindo para mi, para Marina tampoco. Y no tengo ganas de hablar del tema” dijo Barbano.

Luego, el movilero le preguntó por qué no pudieron participar juntos del programa «Lanata Sin Filtro», donde trabajan juntos, ya que Marina salió desde la casa de Jorge Lanata y él, desde el estudio. “No, no es que no pudimos. A ella le quedó mejor ir allá y yo salí de acá, como siempre” explicó.

Sin embargo, Rolando intentó no hablar más sobre la separación. “Te lo digo porque respeto un montón tu laburo y el de todos tus colegas. No quiero hablar del tema porque me duele mucho, la verdad. Entonces, prefiero no hablar del tema” afirmó.

Rolando Barbano afirmó que la madre de sus hijos no tuvo un rol en la separación con Calabró

Durante la última semana circularon rumores que indicaban que la expareja del periodista, Micaela Mendelevich, había tenido un rol importante en la separación. Los dichos comenzaron cuando usuarios notaron que ambos se seguían en las redes.

Rolando negó rotundamente los rumores. «No, no. Estoy separado hace un año con la madre de mis hijos y no sé qué información circula” contestó.

“Siempre me siguió y yo siempre la seguí. Es la mamá de mis hijos, siempre lo va a ser, y porfa no la metamos en esto, porque no tiene nada que ver ni ella ni mis hijos” dijo acerca de su contacto por las redes.

Además, negó las versiones que indicaban que el motivo del rompimiento fueron los celos de él hacia ella. “Yo nunca no dejé hacer nada a nadie, y la verdad, como te dije con todo respeto, no tengo ganas de hablar de eso. Es un momento triste para mí y para Marina también” concluyó.