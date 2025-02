Habló Valentina Cervantes luego de volver con Enzo Fernández: «él me preguntó con quien estuve»

Tras confirmarse su reconciliación con Enzo Fernández, la modelo Valentina Cervantes rompió el silencio en un móvil con Desayuno Americano. La joven negó los rumores que la vinculaban con otro jugador de la Selección Argentina, aseguró que no abandonará su trabajo como modelo y expresó: «mientras haya amor no hay nada que no se pueda arreglar».

Valentina Cervantes sobre su reconciliación con Enzo Fernández: «mientras haya amor no hay nada que no se pueda arreglar»

El pasado viernes la modelo Valentina Cervantes le dio una entrevista a Desayuno Americano (América TV), donde hablado sobre su reconciliación con el jugador del Chelsea, Enzo Fernández. La joven comenzó negando los dichos que la vinculan con otro futbolista de la selección Argentina.

“No, ese rumor que corrió no sé de donde se filtró, pero es mentira que me escribió algún jugador de la Selección. Si hubiese pasado tampoco lo contaría, pero es verdad que no pasó, se lo contaría a Enzo de última”, aseguró.

Luego, contó como fue que se dio la reconociliación. “Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar y creo que mientras haya amor, nosotros somos una familia, somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla: no hay nada que no se pueda arreglar”, contó.

Además, comentó que no piensa descontinuar la carrera como modelo que inició con la agencia argentina Multitalent Agency, aunque ahora vuelva a vivir con Fernández en Inglaterra. “Las veces que pueda voy a seguir viniendo, él hay veces que viene con la Selección, así que voy a aprovechar para venir (…) Si yo necesito o quiero hacer algo de trabajo, voy a volver y vendría solo con el bebé”, comentó.

“Hablamos un montón de cuestiones porque al venir acá descubrí una parte mía que antes no la conocía porque antes estaba abocada al 100% a mis hijos, en enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho”, agregó sobre su vida profesional.

Por otro lado, la conductora Pamela David le consultó si habló con Enzo sobre las personas con las que se vincularon mientras no estaban juntos. La modelo comentó que ella no le preguntó porque «Si empezamos con esos reclamos, empieza mal. Es parte del pasado, si empiezo a remover todo eso es imposible empezar de nuevo«.

Sin embargo, confirmó que él si le preguntó a ella si estuvo con alguien, aunque no brindó más detalles. Por último, comentó sobre la reconciliación: “Estando allá (Inglaterra) nos dimos cuenta, él más que nada, que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí y creo que fue eso. Nos hizo bien esta separación para que él se dé cuenta de muchas cosas”.