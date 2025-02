Mónica Farro recordó su denuncia contra Morena Rial: “Me faltó la tarjeta, dinero en efectivo y maquillaje”

Mónica Farro y More Rial

Mientras Morena Rial continúa detenida luego de negarse a declarar, Mónica Farro recordó un episodio que ocurrió el 22 de mayo de 2023, cuando, supuestamente, la influencer le habría robado maquillajes, dinero en efectivo y su tarjeta de crédito para utilizarla en diversas compras.

Mónica Farro: “que ya no sorprende”

La vedette calificó la detención de la influencer como una noticia “que ya no sorprende” y agregó: “Después de lo que nos pasó a nosotros en LAM hace más de un año. En ese momento nadie la acusó porque no teníamos pruebas y, hasta hoy, nadie dijo ‘fue tal persona’”.

“Me faltaron cosas del camarín, la tarjeta, dinero en efectivo y maquillaje. Cuando fui a hacer la denuncia por el robo de la tarjeta, nunca dije ‘me la robó tal persona’ porque nunca se supo si fue ella o no”, remarcó Farro.

No obstante, como único indicio del incidente, la intérprete señaló: “Sí, fue ella con una amiga las que entraron a ese camarín. Con el tiempo, desde la Policía, me informaron que los gastos que se hicieron con esa tarjeta de débito, estaba asociada a un usuario de Mercado Pago, con el nombre de esta señorita -Morena Rial”.

Sin embargo, la artista explicó que “habían pasado tantos meses que lo dejé en la nada” porque recibió la devolución del dinero por parte de las distintas entidades bancarias” y agregó: “El daño que me causó, fue menor”.

En esta línea Farro señaló que el contexto que rodea a la joven “la apañaba” y de esta manera, Morena se habría vuelto “soberbia” porque en el pensamiento de la influencer “no la agarraban y no la podían nombrar por ser Morena Rial, la hija de”.

“Siempre se la perdona y después pasa lo que pasó ahora. Uno se cree tan impune que con el tiempo pasan cosas”, apuntó Farro que, además, reveló que le inició un juicio porque “ella tuvo la soberbia de decir ‘qué me iba a robar a mí, si yo tengo menos plata en mi cuenta, que ella en su vida’. ¿Cómo sabés la plata que tengo en mi cuenta, si vos no me la robaste?”.

En esta línea, Farro explicó que, en el momento del robo, el gasto en su tarjeta fue de $250 mil. Cabe tener en cuenta que el valor económico reflejado hace alusión a mayo de 2023. Además, la vedette señaló que no logró iniciar acciones legales por falta de un domicilio físico de Morena Rial.

Para concluir, la intérprete agregó que luego de un mes y medio de lo ocurrido, “la chica que estuvo con ella en camarines me mandó un mensaje y me pidió disculpas porque dijo que fueron ellas”.