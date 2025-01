¿Reconciliados?: Enzo Fernández y Valentina Cervantes fueron vistos a los besos en Londres

A finales del 2024, Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron una inesperadísima separación. El futbolista y su expareja estuvieron seis años juntos, desde su adolescencia y tuvieron dos hijos. Según se supo, el futbolista fue quien decidió separarse, ya que tenía ganas de experimentar la vida de soltero. Sin embargo, parece ser que Fernández se arrepintió y regresó a los brazos de la mamá de sus hijos.

«Estaban de la mano y…»: qué dijo Ángel de Brito sobre Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendieron a todos a finales del 2024 cuando anunciaron el fin de su relación. Sin embargo, parece ser que el tiempo separados solo sirvió para avivar el amor, ya que en LAM aseguraron que fueron vistos muy acaramelados en Europa.

“Están volviendo a apostar al amor Valu Cervantes y Enzo Fernández”, expresó el periodista y conductor Ángel de Brito. “Se los vio en un shopping de Inglaterra, en Londres, muy lindo”, agregó. “Me dijeron que es muy pintoresco y que fueron a comprar a Prada unos llaveritos. Estaban de la mano y hubo un beso”, cerró contundente.

La separación fue anunciada por Valentina en sus historias de Instagram en octubre del año pasado, confirmando los rumores.“Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, escribió.

Además, dejó claro que estaban separándose en buenos términos: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Cervantes y Fernández se conocen desde su adolescencia y estuvieron juntos más de seis años. Ella lo acompañó al futbolista desde sus inicios, incluso siendo el sostén del hogar, y no dudó en mudarse a Inglaterra cuando fue convocado por el Chelsea. Ambos son padres de dos pequeños, Olivia de 4 años y Benjamín de 1.