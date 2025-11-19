Hallaron material perturbador en la casa del acosador de Cris Morena: mapas, fotos y anotaciones

Cris Morena denunció nuevamente por acoso a un hombre de 51 años que la hostiga desde 2020, en una situación que lleva más de cinco años y que parecía no tener límite. La productora ya había realizado una denuncia formal en 2020, tras la cual se le otorgó una orden de restricción perimetral, pero el acusado volvió a incumplirla recientemente, lo que activó otra vez la causa.

Collages, planos y recorridos: el perfil obsesivo del acosador de Cris Morena

En Desayuno Americano (América TV), el periodista Carlos Salerno reveló detalles estremecedores sobre los elementos secuestrados en la habitación del sospechoso, quien vive con su madre en Lanús. Según informó, los efectivos policiales encontraron anotaciones obsesivas, recortes de fotos de Cris Morena —incluidos collages hechos únicamente con sus ojos—, además de material que será peritado, como el celular y una notebook del acusado.

“En la habitación encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que él imaginaba entre ellos. Venía siendo víctima de un acoso feroz”, explicó Salerno.

Luego agregó: “Hallaron fotos de los ojos de Cris Morena; se tomó el trabajo de recortar revistas y armar un collage. Estaba obsesionado con su mirada”.

El periodista también detalló que los investigadores se toparon con mapas hechos a mano donde el acosador registraba los supuestos movimientos de la productora:

“Había mapas con recorridos, lugares que frecuentaba, horarios de llegada y con quién se encontraba. Todo anotado en hojas, con una logística que muestra un nivel de obsesión profundo”.

Ante el impacto de la información, la conductora Pamela David expresó su preocupación:

“Es miedo. Aunque sepamos que es una persona que parece estar en sus cabales, nunca se sabe de qué puede ser capaz ni cómo controla ese límite”.

Salerno agregó que, si bien el acusado no se encuentra detenido, pesa sobre él una restricción de mil metros y tiene colocada una tobillera de control judicial que permite monitorear sus movimientos.

La causa continúa en investigación mientras el entorno de Cris Morena se mantiene en alerta.

Con información de Primicias Ya