Cris Morena denunció a un hombre que la acosa desde 2020: volvió a aparecer cerca de su casa

Cris Morena denunció a un hombre que la acosa desde hace cinco años, luego de que el sujeto volviera a aparecer recientemente en las cercanías de su domicilio. La productora decidió acudir nuevamente a la Justicia debido a la creciente preocupación en su entorno y al temor por la reiteración de los hechos.

El acusado es un hombre de 51 años que, según consta en la denuncia, hostiga a la creadora de ficción desde 2020 mediante mensajes, conductas intimidantes y apariciones inesperadas. La situación se agravó en los últimos días, lo que motivó a Cris Morena a realizar una nueva presentación judicial.

La información fue revelada en el programa Tarde o temprano (eltrece), donde la periodista Belén Ludueña explicó los detalles del caso y el motivo por el cual la productora optó por pedir ayuda nuevamente a las autoridades. Según el ciclo, las fuerzas de seguridad ya trabajan en la investigación para determinar el alcance del acoso y evaluar medidas de protección.

El inquietante modus operandi del acusado y su encuentro con Cris Morena

Según consta en el expediente judicial iniciado en 2020, el hombre estudió durante meses los movimientos de Cris Morena de manera sistemática y silenciosa. Durante ese período habría logrado identificar su domicilio, sus oficinas y los lugares que visitaba con frecuencia, construyendo así un patrón de seguimiento detallado y sostenido en el tiempo.

La periodista Mónica Mónaco, al analizar el expediente, reveló un episodio clave que marcó un antes y un después en la causa. Según relató, Cris Morena se encontraba en un shopping cuando el acusado se le acercó inesperadamente.

“Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’. Esto ocurrió en 2020. Ante la pregunta de ella sobre qué estaba haciendo ahí, él respondió: ‘¿Es una casualidad?’”, reconstruyó el panelista.

La respuesta habría provocado la reacción inmediata de la productora, quien —cansada del hostigamiento y del desgaste emocional acumulado— le contestó con firmeza:

“¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”

Sin embargo, lejos de detenerse, el sujeto —identificado como Leonardo Lo Giudice— habría retomado su accionar en los últimos meses, pasando de la pasividad a una actitud más arriesgada que motivó una segunda denuncia por parte de Cris Morena.

El periodista Mario Szeta aportó nuevos datos sobre el avance de la causa y recordó que Lo Giudice ya había cumplido una probation por acoso y hostigamiento en 2021.

“Ahora volvió a merodearla. Le colocaron una tobillera de control”, señaló.

En su cuenta de X, Szeta agregó más detalles:

“La restricción perimetral contra el acosador de Cris Morena es de 1000 metros de distancia y con tobillera de control.”

La Justicia continúa investigando la situación y evalúa nuevas medidas de seguridad para proteger a la productora, cuyo entorno permanece en alerta ante la escalada de episodios.

Con información de TN