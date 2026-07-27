«Hasta siempre, Duilito»: el dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano a los 47 años

El dolor más profundo volvió a golpear la vida de Nicolás Cabré. Este domingo, el actor confirmó la muerte de su único hermano, Duilio Cabré, a los 47 años. Fiel a su estilo de resguardar la intimidad familiar, la noticia tomó por sorpresa al ambiente del espectáculo, ya que su hermano mantenía un perfil extremadamente bajo y trabajaba como taxista, siguiendo los pasos del padre de ambos.

La devastadora partida ocurre en un contexto de altísima vulnerabilidad para el artista, quien en junio de 2025 había sufrido la pérdida de su madre, Cristina Birckenstaedt. Con apenas un año y ocho meses de diferencia de edad, los hermanos criados en Mataderos eran prácticamente inseparables desde la infancia.

«Te voy a extrañar»: la carta completa de despedida de Nicolás Cabre a su hermano

A través de su cuenta de Instagram, Cabré rompió su habitual hermetismo mediático para dedicarle una carta pública cargada de angustia y gratitud, acompañada por una foto en la que se los ve sonriendo juntos:

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

Suspensión de funciones y la gira teatral en pausa

El impacto de la noticia obligó a reestructurar la cartelera del teatro porteño de inmediato:

Cancelación de urgencia: la producción de Ni Media Palabra, la comedia que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Paseo La Plaza, suspendió la función programada para la noche del domingo.

Futuro de la obra: el elenco se encontraba atravesando las últimas semanas en cartelera antes de iniciar una gira internacional por Uruguay, por lo que en las próximas horas se evaluará la reprogramación de las fechas.