El invierno que todos esperaban: El Bolsón y Cerro Perito Moreno viven una temporada histórica en la nieve

Con abundante nieve natural, el cerro Perito Moreno vive una de sus mejores temporadas y recibe a miles de visitantes que buscan disfrutar del esquí y el snowboard. Foto: https://www.laderas.com.ar/.

Hay inviernos que se recuerdan por una gran nevada y otros que quedan grabados porque cambian por completo la imagen de un pueblo. En estos días El Bolsón vive uno de esos momentos extraordinarios. La nieve cae con una intensidad que pocos habitantes recuerdan haber visto en el casco urbano y convierte calles, plazas y al cerro Perito Moreno en un inmenso escenario blanco donde grandes y chicos salen a celebrar el invierno.

El fin de semana las escenas parecían sacadas de un cuento. Niños deslizándose en trineos por calles que habitualmente recorren en bicicleta, familias improvisando pistas para esquiar a pocos metros de sus casas y vecinos que no dejaron pasar la oportunidad de fotografiar un paisaje que transformó por completo la ciudad.

Uno de los lugares más buscados fue el cerro Amigo. Desde allí, la vista de El Bolsón cubierto de nieve regaló una de las postales más impactantes de los últimos años. El bosque, los techos blancos y la Cordillera de los Andes componían un paisaje silencioso que invitaba a caminar despacio y simplemente contemplar.

La nieve cayó con fuerza sobre El Bolsón y dejó postales poco habituales: chicos deslizándose en trineos por las calles y vecinos disfrutando de un paisaje completamente transformado.

Pero el fenómeno no solo despertó el entusiasmo de los vecinos. También se convirtió en un regalo inesperado para el turismo. La nevada llegó en pleno receso invernal y terminó de vestir de blanco a la montaña que todos esperan visitar: el cerro Perito Moreno.

Un invierno que encuentra al cerro en su mejor momento

Con las últimas nevadas, las pistas lucen en excelentes condiciones y el centro de esquí atraviesa una de las temporadas más destacadas de los últimos años. Desde que comenzaron las vacaciones de invierno en distintas provincias, el complejo recibe un promedio de 1.500 visitantes diarios y, durante los primeros días del receso del Área Metropolitana de Buenos Aires, registró un crecimiento del 38% respecto del mismo período del 2024.



Sin las aglomeraciones de los grandes centros de esquí y con buenas tarifas, la concesionaria Laderas mantiene al cerro Perito Moreno en óptimas condiciones, con servicios completos para disfrutar de la nieve. Desde principiantes a esquiadores avezados, todos pueden disfrutar del esquí y el snowboard en la Base, Intermedia y en el Plató, un escenario mágico único en la cordillera de los Andes.

Las últimas nevadas mejoraron las condiciones de todas las pistas y consolidaron al cerro Perito Moreno como uno de los centros de esquí con mejor relación entre calidad y precio de la Patagonia.

Hoy, con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y nueve medios de elevación, el cerro Perito Moreno ya se ubica entre los cinco centros de esquí más importantes del país. Sin embargo, conserva una de sus mayores virtudes: una experiencia de montaña mucho más tranquila que la de los grandes complejos patagónicos, con tarifas competitivas y una relación entre calidad y precio que cada invierno suma nuevos visitantes.

Mucho más que esquiar

La experiencia no termina cuando se guardan los esquíes. La montaña también invita a descubrir la gastronomía patagónica con vista a la cordillera.

En la Base, el Café Base recibe a los visitantes con los tradicionales sabores de Jauja, mientras que el histórico refugio Albrecht Rudolph combina cocina regional con alojamiento a pocos pasos de la nieve. Más arriba, el parador A-Gusto, en la cota intermedia, ofrece platos calientes ideales para recuperar energías. Y en el Plateau, a 1.700 metros de altura, funciona un restaurante panorámico donde almorzar mirando un mar de montañas nevadas es parte de la experiencia.

Para quienes buscan algo diferente, la gran novedad del invierno es la Experiencia CatSki. Después de ascender en telesilla hasta el Plateau, un vehículo pisanieves especialmente adaptado traslada a pequeños grupos hacia sectores inaccesibles para el público general, donde esperan nieve virgen, paisajes intactos y descensos que pocos tienen la oportunidad de disfrutar.

La propuesta se completa con el hotel Après Ski, ubicado junto a la pista de principiantes, cuyo servicio Ski Room permite salir directamente desde la habitación hacia la nieve, un formato habitual en los grandes destinos internacionales.

Un destino que ofrece mucho más

La nieve también revitalizó otro de los clásicos del destino: el Bosque Tallado del cerro Piltriquitrón. Las esculturas de madera emergen entre árboles cubiertos de blanco y convierten el paseo en una caminata completamente distinta a la del resto del año.

Mientras tanto, la Agencia de Turismo de El Bolsón acompaña a los visitantes en los distintos niveles del cerro con informantes turísticos, recomendaciones para seguir descubriendo la región y sorteos de productos regionales que invitan a prolongar la experiencia más allá de la montaña.

Lejos de las multitudes, el cerro Perito Moreno combina naturaleza, tranquilidad y una creciente infraestructura que cada invierno atrae a más visitantes.

Este invierno, El Bolsón demuestra que la nieve no solo cae sobre las pistas. También transforma el pueblo, despierta recuerdos de infancia y convierte cada rincón en una invitación a salir, jugar y volver a mirar la Patagonia con ojos de asombro. Porque hay temporadas que se disfrutan. Y otras, como esta, que simplemente quedan para siempre en la memoria.

Calendario recargado en Laderas Perito Moreno

El calendario de eventos de Laderas Perito Moreno presenta en los próximos días la primera fecha FIS de competencias de esquí alpino, el 31 de julio y 1° de agosto. Este evento, además, estará acompañado de otras actividades recreativas que se harán en simultáneo en la montaña.

El 2 de agosto se realizará una fecha del circuito de Rugby Xtreme, un torneo de rugby reducido sobre nieve.

Días después, durante el fin de semana largo del 17 de agosto, tendrá lugar el tradicional festejo del Día del Niño, con su concurso de disfraces, regalos y premios, como ya es una costumbre arraigada en el cerro.

Septiembre, como es habitual, tendrá muchísima actividad a nivel alta competencia. Del 6 al 8 tendrá lugar la segunda fecha FIS de esquí alpino. Del 12 al 15, será el turno de una fecha del Campeonato Argentino de Freeride, para las disciplinas ski y snowboard. Del 23 al 28, se realizará el tercer bloque del calendario FASA para la categoría U16, incluyendo las pruebas Memorial Leo Rudolph y los Campeonatos Nacionales de slalom, gigante y super gigante. Y con fecha a definir en el mes, el cerro volverá a alojar una competencia de esquí adaptado.

Más información: https://www.laderas.com.ar/

En la ciudad

Además de una oferta gastronómica en expansión y alojamiento con calidad y calidez en la atención, en la ciudad se multiplicaron los encantos.

Mallín Ahogado, sector por donde pasa el acceso al Perito Moreno, que la Municipalidad mantiene despejado, y donde se puede acceder a las ofertas de numerosos prestadores agroecológicos y gastronómicos.

Como sucede todo el año, El Bolsón cuenta con una variada propuesta cultural y de relax en la ciudad.

En la Casa del Bicentenario hay cine y espectáculos para niños, y el Centro Cultural Eduardo Galeano renueva su cartelera de espectáculos mes a mes.

En la Casa del Bicentenario hay cine y espectáculos para niños, y el Centro Cultural Eduardo Galeano renueva su cartelera de espectáculos mes a mes. Los privados también tienen sus propuestas culturales. Como el restaurante Big Sport, que todos los fines de semana tiene folklóricos, de rock, “retro” y demás. Igual que Entre amigos, con presentaciones en vivo.

Big Restobar adelantó para el sábado primero de agosto la presenta de Los Jóvenes Rancheros con Fátima como invitada especial, para una noche de música en vivo, baile y buena gastronomía.

Big Restobar adelantó para el sábado primero de agosto la presenta de Los Jóvenes Rancheros con Fátima como invitada especial, para una noche de música en vivo, baile y buena gastronomía. En el Patio Merino, hay foodtrucks y locales gastronómicos, y en hotel y spa Las Nalcas organizan distintos “after ski” junto al Grupo Natur Bienestar. La cervecería Otto Tipp se enfoca esta temporada en la muestra y venta de productos de cáñamo, mientras el paseo de compras de Cabaña Micó siempre sorprende.

Festival de la Trufa

El 15 de agosto de 12 a 16, se hará en el predio de Trufas del Mallín Ahogado el Segundo Festival de la Trufa de Invierno patagónica, una tarde divertida para descubrir saborear y vivir este producto único, compartiendo la aventura de la “caza de trufas” con perros rastreadores.

Estará nuevamente el chef invitado Pedro Martinet, especializado en hongos y elaboración con fermentados, y con desempeño en restaurantes con estrellas Michelin, quien ofrecerá una masterclass de la especialidad y preparará viandas para los asistentes, además de una comida con entrada y postre para quienes reserven cupo en la mesa del establecimiento.