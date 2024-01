Imbatible: Martín Ku es otra vez líder en Gran Hermano y deberá tomar una decisión clave

Una nueva prueba del líder se desarrolló este martes en la casa de Gran Hermano, todavía conmocionada por la salida de dos participantes en la gala especial de ayer lunes: Denisse y Alan.

En esta oportunidad, los hermanitos ingresaron a la arena que se montó en el SUM y se enfrentaron a una estructura en la que debían pasar tres pelotas por diferentes obstáculos. Aquellos que lo hicieran en menor tiempo, pasarían a la última parte del desafío.

Luego de una disputada competencia, la final fue entre Joel y Martín Ku, el participante oriundo de Viedma, quien logró imponerse y convertirse, una vez más, en el líder de la semana.

De esta manera, el joven de ascendencia asiática gozará de varios beneficios, como la inmunidad al momento de las nominaciones y la oportunidad de «salvar» a uno de sus compañeros de la placa y poner a otro en su reemplazo.

Esta última decisión tendrá lugar el jueves, una vez que se conozcan los nominados de la gala que se desarrollará este miércoles, nuevamente bajo el formato «clásico».

¡Martín Ku cumplió! El participante de Viedma habló en chino y desconcertó a Gran Hermano

Martín Ku, el participante de Viedma de Gran Hermano, debió cumplir la promesa que había hecho en el Confesionario si se quedaba y así lo hizo: este martes, el «primer chino» en entrar a la Casa habló en mandarín con los «hermanitos» y confundió a todos.

Es que había prometido que, si zafaba de la Gala de Eliminación de este lunes, iba a hablar en mandarín un día completo, a pesar de que sus compañeros de Gran Hermano no entendieran qué quería decir. «¿Tenés que hablar todo el día en chino? Ay, no entiendo. Me vas a volver loca», le dijo tentada Agostina; «Justo hoy que te tenemos que hablar» añadió indignada Furia.

Y como las promesas se cumplen, Martín Ku hizo lo que había dicho: durante todo el martes se comunicó con los participantes de Gran Hermano en mandarín, lo que los obligó a prestarle atención al participante de Viedma para entender qué estaba diciendo. «¿Es todo el día? ¿No podés hablar ni un poquito de español?«, quiso saber Nicolás, y Lisandro acotó: «Va a ser muy complicado«.