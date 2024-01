¡Martín Ku cumplió! El participante de Viedma habló en chino y desconcertó a Gran Hermano

Martín Ku, el participante de Viedma de Gran Hermano, debió cumplir la promesa que había hecho en el Confesionario si se quedaba y así lo hizo: este martes, el «primer chino» en entrar a la Casa habló en mandarín con los «hermanitos» y confundió a todos.

MARTÍN COMENZÓ CON SU PROMESA DE HABLAR EN CHINO DURANTE TODO EL DÍA#GranHermano pic.twitter.com/qYbIQekwb7 — TRONK (@TronkOficial) January 30, 2024

Es que Martín Ku había prometido que, si zafaba de la Gala de Eliminación de este lunes, iba a hablar en mandarín un día completo, a pesar de que sus compañeros de Gran Hermano no entendieran qué quería decir. «¿Tenés que hablar todo el día en chino? Ay, no entiendo. Me vas a volver loca», le dijo tentada Agostina; «Justo hoy que te tenemos que hablar» añadió indignada Furia.

Y como las promesas se cumplen, Martín Ku hizo lo que había dicho: durante todo el martes se comunicó con los participantes de Gran Hermano en mandarín, lo que los obligó a prestarle atención al participante de Viedma para entender qué estaba diciendo. «¿Es todo el día? ¿No podés hablar ni un poquito de español?«, quiso saber Nicolás, y Lisandro acotó: «Va a ser muy complicado«.

Sucede que los papás de Martín Ku, si bien están radicados en Viedma, son originariamente de China y Taiwán, por lo que el participante de Gran Hermano maneja muy bien ese idioma para comunicarse con ellos.

“Cuando le preguntás a un chino, te dice que soy argentino. Cuando le preguntás a un argentino, te dice que soy chino” se divertía Martín Ku al comienzo de Gran Hermano, cuando se presentó para entrar a la Casa.

Santiago del Moro, enojado con los participantes de Gran Hermano

Esta no es la primera vez que Santiago del Moro se enoja con los participantes de Gran Hermano. En la Gala de Eliminación de este lunes, el conductor retó a los «hermanitos» porque «no hablan» con él, cuando ingresa a la Casa.

Del Moro se mostró ofuscado por no obtener un ida y vuelta con los «hermanitos», lo que les hizo saber en su primer contacto con ellos dentro de la Casa. De hecho, los comparó con la edición anterior de Gran Hermano y aseguró sentirse bastante incómodo con la situación.

Esta no es la primera vez que Santiago del Moro reta a los participantes de Gran Hermano, ya que en días anteriores intentó avivarlos para que jueguen más y mejor dentro de la Casa, sin resultados por el momento.