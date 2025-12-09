Incómodo momento para Sabrina Rojas en los Martín Fierro: su hija la saludó, pero Castro y Siciliani esquivaron el saludo

Sabrina Rojas fue la conductora de la Alfombra Roja de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 y tuvo que entrevistar a todos los actores que fueron desfilando hasta llegar a sus respectivos lugares en la Usina del Arte.

Quienes evitaron pasar por la Alfombra Roja fueron su ex, Luciano Castro, y la actual pareja del actor, Griselda Siciliani, quien fue ganadora del Martín Fierro a Mejor Actriz por su personaje en la serie «Envidiosa».

Sabrina Rojas, Castro y Siciliani: el tenso cruce que marcó la Alfombra Roja de los Martín Fierro

Sin embargo, Esperanza, la hija de Luciano Castro, al ver a su madre, se acercó a saludarla, a pesar de que sus padres ni siquiera se miraron y mucho menos se dirigieron la palabra, informaron en el ciclo Puro Show.

“Sabrina quedó helada, no esperaba vivir ese momento tan dramático. De hecho, se fue más temprano porque se quedó angustiada con esa situación del no saludo y la nena en el medio”, detalló Pampito.

Castro y Siciliani procuraron llegar tarde para no pasar por la Alfombra Roja, incluso, arribaron una vez empezada la ceremonia, pero los esfuerzos fueron en vano porque la tensión no pudieron evitarla.