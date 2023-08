Increparon a Cande Tinelli en Madrid: “Me da pena la violencia que genera la política”

Cande Tinelli viajó a España para acompañar a su novio, Coti Sorokin, durante sus compromisos laborales. Lo que no imaginó fue que una turista argentina la increparía a ella para hablarle de mala manera sobre la situación del dólar en la Argentina.

“Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, empezó a comentar Cande Tinelli en su cuenta de Instagram.

La hija del conductor remarcó que está atenta a lo que sucede en Argentina, a pesar de estar viviendo en España: «Si me está leyendo espero su mensaje. No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”.

Luego siguió analizando el comentario de la turista, que la dejó muy sorprendida: «Capaz piensa que soy la Ministra de Economía. Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja… ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras. Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”.

Por último, se lamentó por las consecuencias de las últimas elecciones PASO: «Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás. Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”.

Las historias de Cande Tinelli luego de ser increpada en Madrid