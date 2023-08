Qué pasó con Yanina Latorre y por qué se retiró abruptamente de LAM

Yanina Latorre, panelista de LAM, tuvo abandonar anoche el programa de América TV por un malestar relacionado con su salud.

La situación generó preocupación no solo en el conductor Ángel de Brito y sus compañeras, sino también en la audiencia que seguía el programa en vivo.

Según confirmó el conductor, Yanina Latorre sufrió una descompensación y debió retirarse a su casa junto con uno de los productores del programa.

“Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso esta libre su sillón. Le bajó un poquito la presión”, sostuvo el periodista ante la repentina ausencia.

“Andaba mal del estómago y desde hace unos días que venía sintiéndose así. En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes”, concluyó el conductor de América.

El cruce entre Silvina Escudero y Graciela Alfano

Silvina Escudero fue consultada por Intrusos sobre la posibilidad de incorporar a Graciela Alfano al panel de Bien de Mañana, el nuevo programa que conduce Fabián Doman por El Trece, del cual ella forma parte.

«Graciela Alfano ha sido muy cruel, muy hija de puta. Yo era una pendeja y ella ya era grande. Me sentí muy maltratada, lo recuerdo y digo ‘qué injusto’. Yo trabajaría con cualquier persona, hasta con ella que ha sido malísima conmigo», opinó la bailarina.

La actriz no se quedó callada. «Si yo fui malísima, pobrecita, esperá que me seco la lágrima», ironizó. «Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos? No era una nena, tenía 28 pirulos. En los paneles generamos un conflicto para que la gente hable, los que entran al Bailando conocen eso. El show termina y terminó hace 15 años, Silvinita«.