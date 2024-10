Indiana Cubero rompió el silencio y, por primera vez, habló de su relación con Nicole Neumann

Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, habló por primera vez del vínculo que la une con su madre, actualmente casada con Manu Urcera. Su declaración se volvió vital, luego de que ambas estuvieran distanciadas por mucho tiempo y entre quienes debió mediar la Justicia. Conocé qué dijo la adolescente, que se mostró súper compinche con la modelo.

Indiana Cubero rompió el silencio: qué dijo sobre su mamá, Nicole Neumann

Atraídas por el mundo fashion, Indiana Cubero y Nicole Neumann compartieron un exclusivo evento que organizó la revista Caras, donde participaron los diseñadores más importantes de Argentina y se habilitó una pasarela increíble con nombres destacados.

En ese espacio, los noteros aprovecharon para hablar con madre e hija, quienes se mostraron muy compinches y dejaron de lado las viejas diferencias, sobre las que vienen trabajando hace meses para limar las asperezas.

En ese contexto, Indiana Cubero hizo una breve declaración sobre la relación familiar. La adolescente indicó que «me re gusta acompañarla y estar con ella«, respecto de su mamá Nicole Neumann y el mundo de la moda.

«Ya me acostumbré a la prensa y los flashes, pero me gusta. Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre» indicó la hija mayor de Nicole Neumann en diálogo con Caras.

Indiana Cubero rompió el silencio: cómo se ve a futuro la hija mayor de Nicole Neumann

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero reveló que le gusta mucho el mundo fashion, por lo que no sorprendería verla más adelante deslumbrando sobre las pasarelas, tal como lo hace su mamá desde muy joven.



«Me gusta mucho la moda. Siempre veo cuando mi mamá mira y disfruto con ella de los desfiles. Es mi primera vez en un evento de Caras. Estuvo Cruz con nosotras un rato. Ahora ya está durmiendo» indicó Indiana Cubero, en su breve entrevista.

Finalmente, la adolescente eligió a su diseñadora favorita: «los de hoy me gustaron mucho, en estilo elegante. Son muy lindos. Me gustó mucho el de Vero de la Canal«, admitió. Y agregó: «mi vestido lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular».