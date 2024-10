La inesperada situación que tendrán que afrontar Nicole Neumann y Manu Urcera en 2025, según el tarot 

El amor crece entre las celebridades y muchas de ellas se encuentran felizmente en pareja, y planean su futuro unido. Fran Mariano, coach ontológico certificado y especialista en tarot, decidió tirar las cartas y analizar el futuro que les depara a Griselda Siciliani y Luciano Castro, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio, y Nicole Neumann y Manu Urcera.

Nicole Neumann y Manu Urcera: «Formar una familia más numerosa»

Después de tanto tiempo, la modelo encontró a alguien que la escucha y la acompaña de manera genuina. Según comentó el especialista, en diálogo con Gente, “la relación entre ambos se percibe sólida y con un futuro lleno de estabilidad. Están no sólo destinados a envejecer juntos, sino también a formar una familia más numerosa, consolidando aún más su unión con el tiempo”. De esta manera, cerró: “Las cartas anuncian que Nicole tendrá un nuevo hijo en septiembre de 2025, lo que será motivo de celebración para todos”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro: «Ella está más entregada emocionalmente que él»

La pareja de actores dio de qué hablar, desde que se pusieron de novios, tras la relación con Flor Vigna. “Luciano Castro es un hombre que ha sabido conquistar todo lo que se ha propuesto en la vida. A nivel personal, necesita momentos de soledad y paz, lo que se ve reflejado en la carta del Ermitaño. Griselda Siciliani está más entregada emocionalmente que él”, sentenció. Finalmente, dio un final no muy favorable: “La pareja aún tiene algunos meses por delante. Sin embargo, la naturaleza reservada de Luciano, su necesidad de estar solo y su carácter podrían terminar alejándolo de Griselda con el tiempo”

Marina Calabró y Rolando Barbano: “Una relación llena de conflictos y discusiones, especialmente en la intimidad”

Fran Mariano respondió la duda que todos tenían y reveló que los periodistas mantienen “una dinámica tensa, con frecuentes maltratos verbales y una alta dosis de violencia emocional, sobre todo por parte de Rolando Barbano. Él se muestra con aires de grandeza, siempre en una postura dominante, mientras que Marina Calabró, por el contrario, se percibe como una persona sensible y muy enamorada”. Según el experto en tarot, “este amor no es saludable para Marina”, y le advirtió que debe protegerse. “Finalmente, abrirá los ojos”, expresó.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato: «Fuerte conexión amorosa y sexual»

La pareja de Occhiato y Flor Jazmín enamora a todos los usuarios en redes sociales. Tanto es así que hicieron una «boda ficticia», inspirada en Bridgerton, y fue un éxito absoluto. Al tirar las cartas, Fran Mariano reveló que la bailarina “está marcada por una fuerte conexión amorosa y sexual, según revela la carta de la Purificación, que los protege de influencias negativas”. De esta manera, predijo: “Para julio de 2025, podrían formalizar su relación con un matrimonio real, aunque ya han tenido una ceremonia simbólica”. Además, vaticina que, “si no son cuidadosos, Flor podría quedar embarazada pronto. Todo apunta a que su amor y pasión seguirán prosperando en los próximos años”.

Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio: «No está enamorada de él»

Tras los rumores de posible separación, la pareja no vivirán una buena relación. El especialista en Tarot reveló “la carta del Apostolado», que sugiere que ella sacrifica su felicidad personal en favor de la estabilidad familiar, «un patrón que marca su vida amorosa. Las cartas son claras en señalar que su karma en esta vida es sufrir por amor, ya que no se permite experimentar el sentimiento de manera libre y genuina”. Por último, aclaró: “Aunque la relación perdurará, ya que no se vislumbra una ruptura inmediata, la infelicidad será una constante para Zulemita mientras continúe con esta pareja”.