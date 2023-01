Ingrid Grudke publicó una polémica receta de «licuado de carne» y fue castigada en redes

Una polémica receta realizada por Ingrid Grudke se volvió viral en las últimas horas, luego de que la modelo se mostrara realizando un «licuado de carne» que compartió en sus redes sociales hace pocos días atrás.

La artista, que se encuentra involucrada en el mundo de la alimentación saludable y la actividad deportiva, comparte con sus más de 400 mil seguidores en Instagram diversas recetas. Así fue que llegó a una extraña combinación que le valió miles de críticas: carne magra licuada con agua y miel para acentuar su sabor.

«Es un licuado proteico que puede llamar la atención o no gustar. Pero a muchos les va a interesar.

Si haces deporte, si por algún motivo no podes masticar o comer carne, si estás en una edad avanzada y necesitas consumir muchas proteínas al día … esta receta es ideal» explicó la modelo sobre su video.

Los comentarios no tardaron en llegar. «Noooooooooooooooooooo» publicó Gino Tubaro, en tono jocoso; «Nooo!! Mirá que no soy vegetariana y menos vegana, pero no puedo tolerar esta receta» sumó una seguidora; «Cuando creí haberlo visto todo, viene Ingrid y se hace tremendo licuado DE CARNEEE…POR DIOOOOSSSS!!!!» sumó alguien más.

Finalmente, la publicación superó los 5000 me gusta, a pesar de todas las críticas y la polémica en la que se vio envuelta la modelo.

La contundente respuesta de Ingrid Grudke ante las críticas

Por su parte, Ingrid Grudke contestó a las duras críticas de sus seguidores en redes sociales. Atenta a lo que se dice de ella en redes, la modelo fue contundente semanas atrás, tras ser hostigada por una propuesta alternativa de pastel de zanahorias que también publicó en Instagram.

«Es solo una alternativa diferente. Se comen las tripas de los animales y me critican carne magra triturada con un poco de agua y miel… Muchas personas me lo agradecieron» sentenció Grudke.