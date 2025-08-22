Insólito: Tamara Pettinato tendrá programa propio y el nombre se inspira en el escándalo con Alberto Fernández

Tamara Pettinato va a conducir un programa en Canal 9 que se llamará “Decime algo lindo”, en clara referencia al video que grabó con el ex presidente Alberto Fernández en plena pandemia en despachos de la Casa Rosada.

Así, Tamara pone fin definitivo al ostracismo al que cayó luego de que se hicieran públicos los videos, burlándose del episodio y de los millones de argentinos que durante la pandemia no podían ni despedir a sus seres queridos en el cementerio.

Tamara Pettinato defendió a su hermano Homero tras el video de su ex La Reini

Si bien en un primer momento Homero Pettinato se tomó con humor el video que Sofía Gonet publicó enumerando sus defectos, luego confesó que le dolió la situación. Explicó que comenzó a recibir mensajes de odio en redes sociales y que, además, sigue enamorado de ella.

Consultada al respecto, su hermana Tamara Pettinato prefirió no profundizar, aunque dejó clara su postura:

“De lo que pasó entre ellos no puedo opinar. Puedo hacerlo, pero en privado. No tengo permiso de hablar ni de meterme en ese tema, pero por supuesto que está triste”, señaló la columnista radial.

Y agregó: “Lo que ella hizo fue abrirle la puerta a que todos lo insulten. Me parece bastante grave y una maldad innecesaria. Cada uno hace catarsis como puede, pero esto me parece excesivo”.

Finalmente, Tamara remarcó que su familia está acostumbrada a los escándalos mediáticos: recordó que ella fue criticada por sus videos junto al expresidente Alberto Fernández, que su padre Roberto Pettinato enfrentó denuncias de acoso, y que su hermano Felipe fue acusado de homicidio.

“Estamos acostumbrados al quilombo, si algo sabemos es de quilombos familiares. Pero lo más grave acá es lo sentimental y que la gente lo insulte por algo en lo que no debería meterse”, concluyó.