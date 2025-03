Tamara Pettinato reveló que tiene una relación de “amor – odio” con su padre

Tamara Pettinato se encuentra en el ojo de la polémica desde la filtración de contenido audiovisual que la mostraba en el sillón principal de la Casa Rosada junto al ex presidente Alberto Fernández y, al respecto, su papá, Roberto Pettinato, consideró que “hacían linda pareja”, sin embargo Tamara sostuvo que no toma en cuenta el comentario.

Tamara Pettinato: «Nunca voy a tomar en serio los dichos de papá»

“Tengo un padre que está en el medio hace muchos años, desde que soy chica, y sé cómo funciona”, inició Tamara respecto al conductor al tiempo que afirmó que su padre tiene varias polémicas “desde que soy chica”.

Respecto a los dichos de Roberto Pettinato sobre su relación con el ex mandatario, la panelista señaló: “Nunca voy a tomar en serio los dichos de papá y no lo hago desde que soy chica. No voy a responder a los chistes que él haga, lo tomo así”.

En cuanto al vínculo de padre e hija, la mediática explicó que están “bien, ahí. En algún punto, es el amor – odio con el padre, eterno”. Fuera de los temas familiares, Tamara demostró una fuerte visión sobre los medios de comunicación por su cercanía desde pequeña.

Afirmó que le “pegaron en el piso” y remarcó: “Es lo que sucede. Lo hacemos en el medio siempre, a cualquiera que le pase algo así, todo el mundo sale a pegarle. En mi caso, no elegí hacerlo público, lo eligió otra persona por mí y después todos salen a pegarte. Está bien, funciona así. En un punto me chupa un huevo”.

Entre las polémicas familiares padre e hija, el foco los podría dejar a un lado de los medios. Sin embargo, la panelista sostuvo: “No sentí cancelación y él, no tengo idea, fue hace muchos años, la gente va creciendo, envejeciendo y no es lo mismo, no va a tener el mismo laburo que a los 50 años”.