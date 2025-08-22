Sofía Gonet y Homero Pettinato se cruzaron tras su escandalosa separación

Sofía Gonet y Homero Pettinato estuvieron juntos durante pocos meses y la relación terminó de la peor manera, ya que la influencer decidió enumerar en un video los defectos que no pudo soportar de su ex.

El inesperado reencuentro entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

Él se lo tomó con humor imitando el video y dijo que nunca hablaría mal de una persona a la cual amó. Pero «La Reini» insistió en mostrarse «superada» y hasta publicó fotos sensuales con otros hombres.

Lo cierto es que tras la difícil ruptura, Sofía y Homero se volvieron a encontrar en un cumpleaños y se rieron de la situación. Ambos fueron al cumpleaños del estilista y director creativo Gastón Olmos.

«Somos como los padres divorciados que se odian pero se cruzan en el acto del hijo», escribió la influencer en una imagen en la cual ella está sentada en un costado con una copa en la mano, mientras mira de reojo a su ex que se encuentra en el otro extremo del sillón. En el medio aparece el homenajeado tomándose la cabeza en señal de preocupación.