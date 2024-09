La desconocida historia de Iván Chirinian, el exparticipante de Neuquén, antes de entrar a Survivor Expedición Robinson

Iván Chirinian se volvió famoso a partir de su participación en Survivor Expedición Robinson, el reality que conduce Marley en Telefe, pero su historia tiene miles de momentos que lo vinculan a Neuquén y a una infancia difícil que se resignificó a partir de su constancia y sacrificio, atado a la actividad deportiva que tanto ama.

La difícil historia de Iván Chirinian, el exparticipante de Neuquén de Survivor Expedición Robinson

2018 fue el año en que Iván Chirinian se destacó como boxeador amateur. Entonces, habló con TyC Sports y contó parte de su historia, con una infancia que lo une a Neuquén y a los mejores paisajes, pero no así a los mejores recuerdos de esa etapa de su vida.

El exparticipante de Survivor Expedición Robinson contó allí que nació en Capital Federal, pero que a los cuatro años se fue a vivir con su mamá a Aluminé, luego de que sus padres se separaran y ella se pusiera de novia con un hombre de la zona de San Martín de los Andes.

Iván Chirinian en 2018. Foto: TyC Sports.-

Entonces, el entrenador contó que su vida se mantenía a partir de changas y rejunte de comida. «De a poco, fuimos construyendo una casa, comenzamos a vivir en ella sin techo con mucho frío. En lo personal, sufrí mucho. En el colegio, además, mis compañeros me pegaban» indicó Chirinian en ese diálogo con TyC Sports.

Su vuelta a Buenos Aires tuvo que ver con un hecho desafortunado: “fue una situación de violencia en quinto grado, donde me pusieron un cuchillo en el cuello y mi madre vivía con miedo. Por eso se decidí volver a mis raíces, a vivir con mi papá y con mi abuela”.

Iván Chirinian: el deporte como liberador desde su adolescencia

Otro de los puntos de inflexión de la vida de Iván Chirinian fue la muerte de uno de sus mejores amigos, durante su adolescencia. Entonces, «a los 15 años decidí meterme en el mundo del Muay Thai. Me desquité, y luego me di cuenta que el rendimiento fue mucho mayor cuando lo utilicé deportivamente y no como escape a un dolor, tardé ocho meses en competir, y de ahí en más no paré».

“Cuando terminé la secundaria, a los 18, me volví a Neuquén con otra cabeza, estuve unos meses trabajando de camarero, hice trabajos de limpieza de terrenos, ayudante de cocina, hasta que me fui de gira un par de meses con un cine rodante por casi todas las localidades de Neuquén. Cuando volví comencé a entrenar Kick Boxing y terminé viviendo ahí en ese gimnasio. Me enseñaron mucho. Dedicación, perseverancia”, contó Iván al respecto.

Iván Chirinian en Survivor Expedición Robinson.-

Finalmente, la vida lo llevó por diversos caminos y su pasión deportiva, que empezó por el boxeo y prácticas similares, lo derivaron en el entrenamiento funcional y orgánico que lo destaca actualmente y que lo llevó finalmente hasta Survivor Expedición Robinson.

El futuro de Iván Chirinian, en Neuquén

Tras ser eliminado de Survivor Expedición Robinson, Iván Chirinian habló con La Nación y contó que trabaja en un proyecto para llevar a Aluminé, el pueblo que lo vio crecer y forjarse a pesar de una difícil infancia.

«Hace diez años compré un terreno en Aluminé, en Neuquén, y planifico hacer un centro de terapia metabólica para ayudar a la gente con su tejido adiposo, su masa muscular y trabajar interdisciplinariamente con médicos que tengan una mirada diferente a la alopática» reveló el exparticipante del reality de Telefe, sobre lo que está por venir.