Internet satelital en Argentina: cuánto cuesta tener Starlink en 2025

La llegada de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, sigue expandiéndose en Argentina y cada vez son más los usuarios que evalúan contratarlo para tener conexión en zonas rurales, alejadas o sin cobertura de red tradicional.

Cuánto cuesta tener internet satelital con starlink en Argentina

Actualmente, para acceder al servicio se necesita adquirir el kit Starlink, que incluye una antena satelital y un router WiFi. Según las últimas actualizaciones, el precio del equipo ronda los 249.999 pesos para la versión Starlink Mini, pensada para uso portátil o domicilios con bajo consumo, mientras que los kits estándar pueden superar los 500.000 pesos, dependiendo del modelo y disponibilidad.

A ese costo inicial se suma el abono mensual. Los planes residenciales van desde 38.000 pesos mensuales para la opción básica, hasta 56.100 pesos para la versión estándar con mayor prioridad de datos. Para usuarios que necesitan conexión itinerante —como motorhomes, transportistas o viajeros frecuentes— existen alternativas que comienzan en 63.000 pesos con 50 GB incluidos, o planes ilimitados desde 87.500 pesos.

¿Cuánto cuesta starlink para las empresas?

Para empresas o actividades con alta demanda de velocidad y estabilidad, Starlink ofrece planes de prioridad móvil que pueden superar los 431.000 pesos mensuales, contemplando un servicio premium con soporte dedicado.

Además, desde este 15 de julio de 2025, Starlink habilitará en Argentina el servicio Direct to Cell, que permitirá a celulares compatibles conectarse directamente a la red satelital para enviar mensajes de texto, compartir ubicación o realizar llamadas de emergencia cuando no haya señal de red móvil. Este servicio, en su primera fase, será gratuito para usuarios que tengan equipos habilitados y operadoras asociadas, aunque no incluirá navegación de datos completa.

Si bien los costos todavía son elevados para muchos hogares, usuarios que viven en zonas rurales sin otra alternativa lo ven como una inversión clave para acceder a Internet sin cortes y de forma independiente de las redes tradicionales.

La lista de celulares que tendrán internet satelital Starlink desde el 15 de julio en la Argentina

Modelos compatibles confirmados:

Apple: iPhone 14, iPhone 15 y iPhone 16

Google: a partir de Pixel 9

Motorola: Razr (2024), Razr Plus (2024), Moto Edge, Moto G Power 5G (2024)

Samsung: Galaxy A14 a A54, Galaxy S21 a S25, Galaxy Z Flip 3 a Z Flip 6

Se espera que la lista se amplíe a medida que los fabricantes integren la tecnología de conexión satelital de forma nativa en sus dispositivos.