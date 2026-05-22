Chorriaca despidió las aulas tráiler del CPEM 109 y espera la llegada del gas

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó la inauguración del nuevo CPEM 109 de Chorriaca, que demandó una inversión de 850 millones de pesos. Además anunció el traslado de una planta de GLP que permitirá abastecer de gas a la localidad.

La obra permitió dejar atrás los trailers donde se dictaban las clases. El nuevo edificio tiene una superficie cubierta de 550 metros y habilitará a 39 estudiantes a cursar sus estudios con la orientación de bachiller en economía social.

Figueroa cuestionó las prioridades de la anterior gestión (de Omar Gutiérrez) que permitió que 14 chicos pasaran frío para poder estudiar. «Quiero rescatar hoy el trabajo de todos los docentes que, a pesar de estar en cubos de lata, nunca le aflojaron para poder enseñar a sus alumnos. Y a los alumnos que nunca le aflojaron a poder aprender y quieren soñar con mucho más. Estos sueños son los que tenemos que ayudar a concretar», aseguró.

Reconoció que si bien «las canchitas de fútbol son necesarias» (fue la obra insignia que Gutiérrez llevaba a cada localidad) dijo que el Estado debe cubrir cuestiones básicas.

«Mañana estamos inaugurando el gas natural en la comunidad Antinil-Pilquiñar, en Los Miches. Nadie lo prometió. Muchas veces ni siquiera lo soñábamos, pero lo estamos haciendo. Y una de las plantas que vamos a reemplazar del GLP que se produce en otros lugares, lo vamos a traer a Chorriaca. Es el último invierno que Chorriaca no va a tener gas en sus viviendas», afirmó Figueroa.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, reconoció que «nos propusimos como equipo de gobierno que las comunidades de la provincia recuperen la confianza en el Estado, también en el gobierno, en las personas que somos parte de este equipo».

«Este Estado neuquino, pone a disposición de las necesidades de las comunidades todo lo que el Estado tiene, los recursos, la gente, las decisiones, y, por supuesto, la escucha para saber cuáles son las cosas más sentidas de una comunidad por las que teníamos que empezar», remarcó.

«El CPEM 109 va a construir la identidad de la región del Alto Neuquén», sostuvo la funcionaria.

De las actividades participaron también el presidente comisión de fomento Adrián Kilapi; los secretarios del interior, Gustavo Coatz y Desarrollo Humano, Miryan Abojer; el presidente Corfone, Jorge Lara; la presidente del Consejo Provincial de Educación, (CPE) Glenda Temi, y el delegado regional Alto Neuquén, Néstor Fuentes, junto a otros funcionarios provinciales y loncos.

La directora del establecimiento, Patricia Ozan, destacó la importancia de salir de los trailer y agradeció a los supervisores del distrito V que acompañaron todo el proceso, a los docentes y los estudiantes con un emotivo mensaje.

Renovación

La obra fue desarrollada con metodología constructiva de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) y demandó una inversión superior a los 850 millones de pesos.

El establecimiento tendrá este año el egreso de su primera promoción de estudiantes bajo nueva infraestructura; dejando atrás el uso de tráileres. Hasta el momento funcionaba en los 16 dispositivos modulares simples dispuestos; de los cuales 10 se destinaban a aulas, 2 a comedor, 1 al equipo de gobierno y conducción, 1 a la sala de profesores y 2 a sanitarios.

El CPEM 109 es uno de los seis centros de educación media creados en 2025 por el Consejo Provincial de Educación en el ámbito rural. Surge como resultado de la transformación del Anexo del CPEM 100 que funcionaba en la comisión de fomento de Chorriaca. Los otros cinco CPEM están ubicados en Santo Tomás, Los Catutos, Huncal, Octavio Pico y Aguada San Roque.

El nuevo edificio tiene una superficie cubierta de 550 metros cuadrados, constituido por cinco aulas teóricas, un aula multipropósito, el área de gobierno -integrada por la dirección, secretaría, preceptoría y sala de docentes-, sanitarios para estudiantes, para personal docente y no docente, cocina con depósito de alimentos, depósito general, circulaciones y accesos.

Posee además un Salón de Usos Múltiples de 100 metros cuadrados y, entre otras características, tiene habilitado un sistema de calefacción con radiadores a partir de calderas a gas.