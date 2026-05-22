Neuquén suma más puntos para retirar licencias de conducir online y moderniza la sede de la ETON

Es la principal delegación de la ciudad, emite más de 1.000 licencias por mes. Foto: Matías Subat.

La municipalidad de Neuquén presentó este viernes la renovación de las oficinas de Licencia de Conducir en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON).

Durante la presentación, las autoridades también anunciaron que se ampliarán los puntos de retiro para las licencias gestionadas de manera online a distintas delegaciones barriales.

«Esta es la principal delegación que tiene Licencia de Conducir en la ciudad. Emitimos casi 1.000 licencias por mes«, contó Lucas Padin, coordinador de Licencia de Conducir.

Los trabajos incluyeron la renovación total del mobiliario y de los ploteos institucionales, la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos, mejoras en los sistemas informáticos, especialmente en el sector de fotografía.

«Cambiamos casi 15 computadoras, también mejoramos muchísimo la iluminación porque las fotos salían salían oscuras. Trabajamos en pos de mejorar eso y también para darle comodidad a los vecinos y trabajadores municipales», detalló Padin.

Foto: Matías Subat.

Además, se modernizaron las áreas destinadas a las instancias teóricas y prácticas incorporando nuevo mobiliario.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que “la licencia de conducir es el documento más importante que entrega la Municipalidad de Neuquén”.

Dónde retirar la licencia online en Neuquén: nuevos puntos

“Antes los vecinos para realizar su trámite de licencia de conducir lo tenían que hacer únicamente de manera presencial. Ahora tenemos licencia exprés, que es muy rápida, y también licencia online”, resaltó Pasqualini.

“Entre la licencia presencial, el trámite exprés y el trámite online se tramitan aproximadamente 4.000 entre todas las delegaciones”, precisó la funcionaria.

Foto: Matías Subat.

El único lugar habilitado para retirar el carnet gestionado online era la sede de la ETON. En esa línea, Padín anticipó «a partir del martes vamos a tener cuatro puntos de entrega más en la ciudad”.

Los nuevos lugares de retiro serán las delegaciones barriales de Licencia de Conducir: