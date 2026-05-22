“Argentina se adelanta al futuro”: Javier Milei lanzó un Gemelo Digital, un sistema de IA para diseñar políticas y predecir su impacto

Javier Milei lanzó un video con el cual presentó el primer Gemelo Digital Social. Se trata de una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de poder diseñar políticas y predecir su impacto.

«Argentina se adelanta al futuro»

El presidente realizó el anuncio con un posteo en su cuenta de la red social X. En el mismo escribió: «Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera».

«Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social», indicó y de esta manera comunicó: «El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!”.

En el video publicado se muestras diversas imágenes con una voz en off que detalla: “Por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial. Antes había información dispersa, decisiones sin precisión, fragmentación institucional”.

“El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, agregó y al mismo tiempo, señaló: “IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa”.

Sobre el final del relato, dice: “Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa”.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA

Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq — Javier Milei (@JMilei) May 22, 2026

Fuentes oficiales precisaron al sitio Infobae que el proyecto se inscribe dentro de un objetivo más amplio que en el oficialismo definen como la transición hacia un «Estado predictivo». El sistema apunta a construir una representación digital de la población beneficiaria utilizando datos demográficos, educativos, laborales, sociales y económicos para simular escenarios y medir posibles impactos antes de ejecutar decisiones públicas

Con información de Infobae y NA