Estafa en Regina: compraban con billetes falsos y fueron demorados, tenían más guardados

Dos hombres oriundos de Buenos Aires fueron detenidos en Villa Regina después de un procedimiento por compras con billetes falsos de $20.000 en comercios de la ciudad. La Policía luego halló más dinero durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Alberti.

Según informó la Policía de Río Negro, la denuncia comenzó tras varias maniobras detectadas por comerciantes, quienes alertaron sobre pagos realizados con billetes de alta denominación. Después, las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo usado por los sospechosos, una Peugeot Partner.

La Policía siguió una Peugeot Partner y secuestró los billetes falsos

La investigación avanzó y efectivos de la Comisaría Quinta ubicaron la camioneta en la esquina de las calles Santa Flora Este y Bonolli. Allí identificaron a los dos ocupantes y realizaron una requisa.

Durante el procedimiento, los policías encontraron tres billetes falsos de $20 mil pesos ocultos en la gaveta del vehículo. La maniobra fue confirmada mediante un detector de billetes apócrifos y la Fiscalía Federal ordenó la detención de ambos sospechosos.

Los sospechosos fueron detenidos por efectivos de la Comiaria Quinta después de las compras realizadas.

Más tarde, la Policía concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Alberti. En el lugar secuestraron otros cuatro billetes falsos de $20.000 que fueron incorporados a la causa.

Los acusados quedaron involucrados en una causa por falsificación de moneda. Después de las detenciones, la investigación continuó con nuevas medidas solicitadas por la Justicia Federal.

La Policía de Río Negro recomendó a comerciantes y vecinos prestar atención al momento de recibir billetes de alta denominación. También recordó la importancia de verificar medidas de seguridad para detectar dinero apócrifo.

El expediente quedó bajo intervención de la Justicia Federal, que analizará las pruebas secuestradas durante el operativo realizado.