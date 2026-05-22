En pleno centro de Cutral Co secuestraron cinco kilos de marihuana en dos comercios

Después de un mes de investigación, la justicia dispuso la realización de cinco allanamientos que terminaron con la demora de tres personas que quedaron vinculadas a la causa. Se secuestraron cinco kilos de marihuana y balanzas. Lo más llamativo fue que el procedimiento se concentró en dos locales comerciales situados en pleno centro de Cutral Co. Hubo otras diligencias en Centenario donde incautó casi un cuarto de cannabis sativa.

El operativo de mayor envergadura -por la cantidad de estupefacientes secuestrados- se concretó el jueves por la noche en Cutral Co. Uno de ellos fue en plena calle Roca, la más tradicional y donde se concentra la actividad comercial.

Las líneas investigativas de la Policía -la división Antinarcóticos- daban cuenta que había actividad vinculada con el microtráfico de drogas en dos locales comerciales en la arteria mencionada.

Desde la Policía se informó que tras reunir la información sobre la presunta comercialización de sustancias prohibidas en locales comerciales y la existencia de una plantación de cannabis, se concretaron las diligencias.

Hubo una denuncia anónima que se recibió a través de la aplicación del Ministerio Público Fiscal, y se ordenó la tarea de vigilancia y seguimiento. Al local ingresaban de manera constante personas que salían a los pocos segundos, según se indicó .

Una vez concluidas las diligencias se concretó el secuestro de más de cinco kilos de cannabis sativa, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos incorporados a la investigación. En este caso, hubo tres personas mayores de edad, que están ahora vinculadas a la causa judicial por la presunta infracción a la ley nacional de Estupefacientes.

En total, incautaron cinco kilos, más las balanzas y otros elementos (Foto: Gentileza)

En Centenario llegaron por un abuso de armas

Por otra parte, en Centenario, hubo otros tres procedimientos que se iniciaron como consecuencia de una investigación por abuso de armas de fuego.

En este caso, fue el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y efectivos de la comisaría 52°, los encargados de ejecutar tres allanamientos en los barrios Del Alto y Vista Hermosa. El hecho que se investiga – abuso de arma de fuego- había sido denunciado en abril en el barrio Sarmiento, en las inmediaciones de plaza Soldado Águila.

Los uniformados lograron la demora de cuatro hombres mayores de edad y el secuestro de una pistola marca Fox, un cartucho calibre 22 y un Renault 12.

Aquí también se halló marihuana, aunque en menor cantidad. Se trató de 224 gramos de cogollos de cannabis sativa, una bicicleta y una tablet que habían sido denunciadas como robados en la comisaría 52°.